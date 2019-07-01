0553 313 94 23

Sıcak hava klima tamircilerinin yüzünü güldürdü

Şanlıurfa’da sıcaklığın artmasıyla klima tamircilerine gelen yoğun talep yüzleri güldürdü.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:03
Sıcak hava klima tamircilerinin yüzünü güldürdü

Şanlıurfa’da sıcaklığın artmasıyla klima tamircilerine gelen yoğun talep yüzleri güldürdü.


Geçtiğimiz gün termometrelerin 58 dereceyi gösterdiği kentte aşırı sıcaklar klima satışlarını da etkiledi. Sıcak hava, satıcıların yanında klima tamircilerinin de yüzünü güldürdü. Klima tamircileri, arızalanan ve gazı biten klimaların tamirine yetişemediklerini söyledi. Klima tamircisi İsmail Kahraman, çalışma saatleri dışında mesai yaparak siparişleri yetiştirdiklerini ifade etti. Klima montaj ve tamir işinde yoğunluk olunca elaman sayısını artırdığını aktaran Kahraman, siparişlerin yüzlerini güldürdüğünü söyledi.


Meslekte 15 yıldır klima tamircisi olarak çalıştığını ifade eden Kahraman, son yılların en sıcak hava dalgasının da etkili olduğunu belirti. Kahraman, “Şu anda klima kompresörünü değiştiriyorum. Aşırı sıcaklıktan dolayı klimalar arızalanıyor. Arızasını gideriyoruz, motorunu değiştiriyoruz. Daha sonra diğer bakımlarını yapıp müşterinin evinde duvara monte ediyoruz. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Çok şükür bu klima sezonunda yoğunluk var. İşlerin yoğunluğundan siparişlere yetişemiyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bandırmaspor yeni hocası ile anlaştı
    1. Bandırmaspor yeni hocası ile anlaştı
    2. Türkiye’nin konuştuğu Ayaz bebek..
    3. Hacı adaylarına aşı yapıldı
    4. Antalya Şoförler ve Otomobilciler..
    5. Libya Milli Ordusu'ndan flaş uyarı:..
    6. Kamu Denetçiliği Kurumu 7 yaşında
    7. Diyarbakır’dan Almanya Schengen vizesi..
    8. İki geç kız boğulma tehlikesi geçirdi
    9. Mardin’deki futbol okulları arasında..
    10. Ünlü iş adamı karısını vurup intihar..
    11. GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını
    12. Sıcak hava klima tamircilerinin yüzünü..
    13. Mahkumların yaptığı deri montlar..
    14. Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu
    15. Büyükçekmece’de havai fişek kullanımı..
    16. Lale Caddesinde sıcak asfalt serimi..
    17. Talas’ta Çocuklar İçin 8 Oyun Alanı..
    18. GÜNCELLEME 2 - Afganistan'ın başkenti..
    19. Rusya'dan ABD'ye: Şoke edici olaylara..
    20. İtalya ve Slovenya sınıra devriyeler..
    21. Jokey Ahmet Çelik kimdir? 93. Gazi..
    22. Galatasaraylı Diagne'den ayrılık..
    23. Maltepe'de rehine krizi! AVM boşaltıldı
    24. Yaz spor okulları başladı
    25. Gaziantep merkezli 6 ilde uyuşturucu..
    26. Pamukkaleli çocuklar satranç kursunda..
    27. Libya ordusundan sivillere ”Askeri..
    28. Kaybolan mandalarını zehirlenmiş..
    29. Trafo patladı: 1 yaralı
    30. Mersin’de sahte alkolden ölenlerin..
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor