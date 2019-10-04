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Sıcak gelişme! Yunan savaş gemisi ağır hasar aldı

Yunan Donanması’na ait HS Elli Fırkateyni, Parmenion-2019 Tatbikatı esnasında karaya oturdu. Ağır hasarlı alan fırkateynin kurtarma çalışmalarına ise hemen başlanılırken Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile bölgesel sebeplerden ötürü sürekli karşı karşıya gelen Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın harbe hazırlık oranı tartışma konusu oldu.

04 Ekim 2019 Cuma 14:10
Sıcak gelişme! Yunan savaş gemisi ağır hasar aldı

Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait HS Elli (F450) isimli Elli sınıfı fırkateyn; Parmenion-2019 Tatbikatı esnasında, bugün saat 03.30’da Semadirek adasında karaya oturdu. Mürettebatın hatasından kaynaklı olarak Gökçeada’ya 37 kilometre uzaklıkta karaya oturan Elli (F450) Fırkateyninin çok ağır hasar almadığı bilinirken, fırkateynin karaya oturduğu bölgeden kurtarılması için çalışmalara başlandı.

Savunmasanayist'in haberine göre; olayın ardından Parmenion-2019 Tatbikatı’nın deniz ayağı ilk başta iptal edilirken, sonradan devamına yönelik karar alındı.

Olayın ardından, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile bölgesel sebeplerden ötürü sürekli karşı karşıya gelen Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın harbe hazırlık oranı tartışma konusu oldu.

Yunan Donanması envanterinde, 9 adet Elli sınıfı fırkateyn bulunuyor. 130.5 metre uzunluğa, 3600 ton deplasmana, 4700 deniz mili menzile ve 196 kişilik mürettebat kapasitesi bulunan HS Elli savaş gemisi; 2 adet OtoMelera 76mm’lik top, 4’lü Harpoon Gemisavar Füzesi lançeri, RIM-7 Sea Sparrow Hava Savunma Füzesi ateşleme kapasitesi bulunan Mk-29 lançeri, 2’li Mk-32 torpido tüpü ve 2 adet Mk-15 PHALANX CIWS ile silahlandırılmıştır.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 14:10
  1. Yunanistan Deniz Kuvvetleri KomutanlığI
  2. Gökçeada
  3. Yunan Donanması

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