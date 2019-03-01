0553 313 94 23

Sıcak Çermik’te önemli sağlık yatırımı

Sivas’ta bulunan Sıcak Çermik’te 150 yataklı konaklamalı rehabilitasyon merkezi kurulacak.

01 Mart 2019 Cuma 12:36
Sıcak Çermik’te önemli sağlık yatırımı

Sivas’ta bulunan Sıcak Çermik’te 150 yataklı konaklamalı rehabilitasyon merkezi kurulacak.


Sivas Valisi Salih Ayhan, Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi’nde , Sağlık Bakanlığınca yatırım programına alınan 150 yataklı Konaklamalı Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili uygun olabilecek alanlarda incelemelerde bulundu. İncelemelerde Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi’nde bu denli kapsamlı ve büyük sağlık yatırımının en uygun sahada yapılması kararlaştırıldı.


Uluslar arası hizmet verecek


Vali Salih Ayhan burada yaptığı açıklamada; termal turizmi insan hayatına kazandırmak ve Sivas ekonomisine katkı sağlamak için bir takım çalışmalar yaptıklarını söyledi. İki büyük firmanın yaptığı yatırımlarla bölgenin belli bir seviyeye ulaştığını ve alt yapı alanında da hizmetlerin devam ettiğini anlatan Ayhan, "Tüm dünyada olduğu gibi ilimizde de termal sağlık turizminin önemi her geçen gün artıyor. Bu amaçla kullanmak üzere; fizik tedavi, kür merkezi, yaşlılarımızın rehabilitasyonu gibi kapsamlı termal sağlık ihtiyaçlarına cevap vermek için ‘Konaklamalı Rehabilitasyon Merkezi’ yapılması için Sağlık Bakanlığımızla çok önemli bir çalışma içerisindeyiz. Çok önemli bir yatırım olacak. Ulusal beklentilerden ziyade uluslararası hizmet verecek şekilde projelendireceğiz. İl Sağlık Müdürlüğümüz, yatırım planlamasını belli bir aşamaya getirmiş durumda, projelendirme için ORAN Kalkınma Ajansından destek alacağız, imzalar atıldı. Termal turizm alanında özellikle termal sağlık turizmi ile ilgili önemli hibe destekleri var, IPARD bu anlamda bize destek sağlayacaktır. Arkadaşlar çalışıyorlar. Hibe desteği alamazsak zaten Sağlık Bakanlığımızın yatırım programına girmiş durumda.’’ dedi.


Özel idare arazisi değerlendirilecek


Yapılan inceleme de Sivas İl Özel İdaresine ait 160 bin metrekare alanın sağlık turizmi olarak değerlendirileceğini ve bu konuda gerekli planlamaların yapılacağını kaydeden Ayhan, ’’Sağlık tesisimiz bölgeye güç katacak. 2019 yılında projelendirme çalışmaları tamamlanarak, gerek hibe yolu ile gerek Sağlık Bakanlığımızın desteği ile en kısa süre içerisinde tesis inşası başlayacak diye düşünüyor, heyecanımızı diri tutuyoruz. Amacımız termal sağlık alanında ihtiyaçlara cevap vermek. Bu jeotermal su, Allah’ın bizlere, bu bölgeye sunduğu bir nimet. Bu nimeti yatırıma ve istihdama özellikle de insanlığın yararına sunmakta biz idarecilerin borcudur.’’ ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan adayı Tütüncü: “Kepezlilerin güveni ile yola çıktık”
    1. Başkan adayı Tütüncü: “Kepezlilerin..
    2. Belediye Başkan Adayı Özkar’dan İnanç..
    3. TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde..
    4. "KOBİ'ler yeni paketi kullanarak..
    5. Paris Büyükelçiliğinde Türkiye-Afrika..
    6. Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi..
    7. (Özel) Başkan adayı: "Bütün mal..
    8. Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden..
    9. Başkan Altay e-mitingde Konyalılarla..
    10. İTO Başkanı Avdagiç: "KOBİ’ler üretim..
    11. CHP’li Sandal: "İşsizliği çözmek için..
    12. ILO'dan "Cinsiyete Dayalı Ücret..
    13. Amcasını öldürerek parçalara ayıran..
    14. Lapseki’de Cumhur İttifakı Aday..
    15. Almanya'da şubatta işsiz sayısı azaldı
    16. Sıkıldığınız dövmeden kurtulmak mümkün
    17. Borsa ilk yarıda düştü
    18. Ankara’da yoğun İran mesaisi
    19. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:..
    20. İl Müdürü Öztürk şampiyon sporcuları..
    21. Başsoy,Toplu Taşıma İşverenleri..
    22. Sahne sırası gençlerde
    23. SOLOTÜRK’ten fetih provası
    24. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    25. Patlama yaralanan askere ziyaret
    26. Okul yönetimi ‘karanlık oda’..
    27. Derebucak’ta öğrencilere obeziteye..
    28. ‘Haydi sende oyna’ Twinning projesi..
    29. Avro Bölgesi'nde işsizlik ocakta..
    30. Bakan Varank: ’’Cumhurbaşkanımızın..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!