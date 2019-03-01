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Sıcak Çermik cazibe merkezi olacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ÇETAB) koordinesinde, Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesinde faaliyet gösteren turizm tesisleri ve özel mülk sahipleri ile toplantı gerçekleştirdi.

01 Mart 2019 Cuma 10:47
Sıcak Çermik cazibe merkezi olacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ÇETAB) koordinesinde, Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesinde faaliyet gösteren turizm tesisleri ve özel mülk sahipleri ile toplantı gerçekleştirdi.


Yapılan ve planlanan çalışmaları yerinde incelemek üzere Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesine giden Vali Salih Ayhan, Bilici Termal Otel’de düzenlenen toplantıda turizm merkeziyle ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Toplantıya Yıldızeli Kaymakamı Süleyman Bakan, İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Mevlüt Soysal, Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Ceyhan,ÇETAB yetkilileri ile otel sahipleri ve bölgede mülkü bulunan vatandaşlarımızı temsilen dernek yetkilileri katıldı.


Vali Ayhan, son 3 yıl içerisinde kaplıcanın iyi bir ivme kazandığını ve bu başarının devam etmesi için ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Ayhan, kaplıca bölgesine yatırımcılar tarafından yeni otellerin yapıldığını hatırlatarak, Sivas Belediyesi’nin de yeni projeleriyle bölgenin eğlenceli hale getirildiğini kaydetti.


Ayhan, bölgede altyapı, içme suyu ve jeotermal suyun rehabilite edilmesi, eski kuyuların kapatılması ve yeni kuyuların oluşturulması ile belli bir noktaya ulaştıklarını belirterek, "Burada sürdürülebilirliği sağlamak için birlik içerisinde olmamız gerekiyor." dedi.


Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliği’nin 9 yıl önce kurulduğunu ve şimdi kurumsal bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Vali Ayhan, "Burayı kurumsal bir işletme, aynı zamanda da Valiliğimizin himayesinde, belediyemizin, il özel dairemizin desteğiyle yerel bir kamu hizmeti sunmak itiyoruz. Yeni dönemde içme suyu ve termal su kullanımı noktasında ortak bir konsensüs sağlanmasını arzu ediyorum. Diğer taraftan bölgede altyapı çalışmalarını sorunsuz bir şekilde tamamlayarak, yatırımcılarımızı desteklememiz gerekiyor. Yeni dönemde buraya peyzaj çalışmaları yapılacak. Kültür Bakanlığına ve Sanayi Bakanlığına proje sunarak buranın tamamen altyapını tamamlamamız gerekiyor. Ayrıca da termal sağlık alanında önemli bir merkez olacak. Bu değeri hep beraber muhafaza etmememiz gerekiyor. Bu bir nimet, kıymetini bilelim. 10 sene değil 100 senenin planlamasını yapabilmek için bu suya dikkat etmeliyiz. Yıldız Dağı, Sıcak Çermik ve havaalanı bağlantı yolu da en kısa süre içerisinde başlayacak." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:47
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