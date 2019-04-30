0553 313 94 23

Sıcak çatışmaların yaşandığı Suriye’ye askeri sevkiyat yoğunlaştı

Türk Silahlı Kuvvetli tarafından, hareketli saatlerin yaşandığı Suriye’ye askeri personel, ZPT araç ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

30 Nisan 2019 Salı 22:25
Sıcak çatışmaların yaşandığı Suriye’ye askeri sevkiyat yoğunlaştı

Türk Silahlı Kuvvetli tarafından, hareketli saatlerin yaşandığı Suriye’ye askeri personel, ZPT araç ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına gerçekleşen sevkiyatın hızı arttı. Suriye’de yaşanan hareketli saatlerin ardından çeşitli birliklerden Hatay’a ulaşan askeri personel, ZPT araç ve mühimmatlardan oluşan sevkiyat Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerini de geçerek sınıra ulaştı. ZPT araçlar ve mühimmatların sınır birliklerine teslim edileceği, askeri personellerinde birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.



Öte yandan çatışmalar sonucunda Hatay’da askeri hareketlilik ve helikopter hareketliliği yaşandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 22:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den ABD'ye çok sert Müslüman Kardeşler tepkisi!
    1. AK Parti'den ABD'ye çok sert Müslüman..
    2. Kafası bidona sıkışan köpeği polis..
    3. Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya..
    4. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    5. "Uyuşturucuyla bir ülkeyi ortadan..
    6. Nevşehir’de limon deposunda yangın..
    7. Kahramanmaraş'ta Bahar Şenlikleri
    8. Masa Tenisi Yıldızlar Takım ve Ferdi..
    9. Yaralı köpeğe polis sahip çıktı
    10. Venezuela'daki darbe girişimi
    11. Mursi'nin oğlundan duygulandiran..
    12. Sıcak çatışmaların yaşandığı Suriye’ye..
    13. DERLEME - Venezuela'daki darbe..
    14. Hollanda'da "Profesyoneller Gençlerle..
    15. Sözcü Çelik: “Birisi de çıkar..
    16. Saraybosna Filarmoni Orkestrası..
    17. PKK'dan hain saldırı! Yaralı..
    18. Maradona: "Güçlü ol Venezuela"
    19. Almanya'da ramazan çadırlarına ırkçı..
    20. Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezinden..
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı