Sıcak çarpmasına karşı tedbirli olun!

Kalp, akciğer, böbrek hastalıkları aşırı kilo ve aşırı zayıflık, diyabet, hipertansiyon ve ateş oluşturan diğer hastalıklar da sıcak çarpması riskini arttırdığını ifade eden Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, sıcak çarpmasından korunmanın yollarından bahsetti.

SICAK ÇARPMASI HANGİ BELİRTİLERLE BAŞLAR, NASIL MÜDAHALE EDİLİR?

Baygınlık geçirmenin genellikle ilk belirti olduğunu dile getiren Dr. Küçükardalı’ya göre, diğer belirtiler arasında baş ağrısı, baş dönmesi, terleme kaybı, kuru, kırmızı ve sıcak deri, kas güçsüzlüğü, kramplar, bulantı, kusma, çarpıntı, hızlı soluma, bilinç değişikliği, yer ve zaman oryantasyonunun bozulması, kasılma nöbeti ile koma olabilir.

Böyle bir durum ile karşılaşıldığında mutlaka acil servise haber vermek gerektiğini vurgulayan Küçükardalı, uygulanabilecek ilk yardım hakkında da şu bilgileri verdi:

“Şahıs hemen soğuk havalandırmalı bir ortama (en azından gölge bir ortama) alınmalı ve üzerindeki fazla giysiler çıkarılmalı, vücut ısısı düşürülmeye çalışılmalıdır.

Soğutma işlemi olarak serin havalandırma, fan uygulaması, soğuk suyla vücudu ıslatma ve buz tatbiki yapılabilir.”

SICAK ÇARPMASINDA KİMLER RİSK ALTINDA?

Özellikle yeterli havalandırması olmayan apartmanlarda yaşayan yaşlı bireylerin risk altında olduğunu söyleyen uzmanlar, herhangi bir yaşta olup, yeterli sıvı almaksızın uzun süre sıcağa veya güneşe maruz kalanlar için de tehlikenin söz konusu olduğunu belirtiyor.

4 yaşın altında ve 65 yaşın üzerindeki bireylerde sıcak çarpması riski daha fazla çünkü bu yaş gruplarında ısıya adaptasyon mekanizmaları daha yavaş çalışıyor.

Ayrıca kalp, akciğer, böbrek hastalıkları aşırı kilo ve aşırı zayıflık, diyabet, hipertansiyon ve ateş oluşturan diğer hastalıklar da sıcak çarpması riskini arttırıyor.

SICAK ÇARPMASINDAN NASIL KORUNURUZ?

Hissedilen sıcaklık yüksek ise en iyisi soğuk havalandırmalı ortamlarda bulanmak. Ancak dışarıda bulunmak gerekiyorsa; Dr. Küçükardalı’nın tavsiyeleri şöyle:

-Rahat, açık renkli giysiler giyilmeli.

-Güneş korumalı kremler kullanılmalı.

-Yeterli sıvı tüketilmeli, 2 litrenin altında sıvı tüketimi olmamalı. Elektrolit kayıpları olması da beklenir. Dolayısıyla sıvıların bir kısmı elektrolit bakımından zengin olmalıdır. En azından 250 ml maden suyu olabilir.

-Sıcak havada rutin dışı fazla hareket, aktivite olacaksa sıvı tüketimi 3-4 litreye kadar arttırılabilir.

-Özellikle güneş ışınlarına dikey olarak maruz kalınan öğlen saatlerinde açık havada, plajda, havuzda uzun süre bulunmamak gerekir. Belirtilen saatlerde, sıcaklık da fazla ise yirmi dakikadan fazla güneş altında kalmamak gerekir.