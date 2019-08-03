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Sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Siirt İl Özel İdaresi, bir süre önce başlattığı 2019 yılının bitümlü sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:20
Sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Siirt İl Özel İdaresi, bir süre önce başlattığı 2019 yılının bitümlü sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.


Köy yollarının standardının arttırılıp daha rahat ve daha güvenli seyahat edilebilmesi için başlanan çalışmalar ile Pervari ilçesine bağlı Palamutlu köyünde 1,1 kilometre, Karasungur köyünde 4,1 kilometre, Güleçler köyünde 3,7 kilometre yol asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Sağlıklı ve konforlu ulaşım hizmetleri doğrultusunda asfalt kaplama uygulamasına başlandığını belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, bu çalışmalarda yolların genişletme, alt ve üst yapı çalışmaları da yapılarak bunun en kısa sürede tamamlanmasının planlandığını dile getirdi. Canpolat, “Bu çalışmalarda yolların genişletme, alt ve üst yapı çalışmaları da yapılarak bu en kısa sürede tamamlanması planlanmaktadır. Kurum olarak diğer alanlarda çalışmalarımız hızla devam ediyor” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:20
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