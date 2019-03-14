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Sıcak asfalt çalışmaları Çavdarhisar'da başladı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Efendi Köprüsü-Doğancılar Grup Köy Yolu çalışmaları başladı.

14 Mart 2019 Perşembe 10:01
Sıcak asfalt çalışmaları Çavdarhisar'da başladı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Efendi Köprüsü-Doğancılar Grup Köy Yolu çalışmaları Vali Dr. Ömer Toraman’ın katılımıyla başladı.

 

Kütahya İl Özel İdaresi 2019 yılı sıcak asfalt çalışmalarının başlaması nedeniyle, 2018 yılında başlayan 771 bin 56 TL maliyetli 3,4 kilometrelik yolda incelemelerde bulunan Vali Dr. Ömer Toraman, çalışmaları yerinde görüp son durum hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

 

Vali Dr. Ömer Toraman’a Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Genel Meclisi Üyeleri ile köy muhtarları eşlik etti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:01
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