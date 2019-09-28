İstanbul’da sıcak anlar! Polis ateş ederek durdurdu İstanbulAvcılar’da polis ekiplerinin sabah saatlerinde şüphe üzerine durdurmaya çalıştığı araçtaki kişiler kaçmaya başladı. Polis ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca Başakşehir’de polisin aracın lastiklerine ateş ederek durdurması ile son buldu.

Olay Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri şüphe üzerine bir araca ve içindeki 4 kişiye dur ikazında bulundu. Şüpheliler, polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçan şüpheliler, TEM Otoyolu’na çıkarak Başakşehir Fırat Caddesi’ne kadar ilerledi. Bir ara polis ekiplerinin aracına çarptığı da öğrenilen şüpheliler, lastiklerine polisin ateş etmesi üzerine durdu. Araç içindeki 1 kişi kaçarken, diğer 3 kişi polis tarafından göz altına alındı. Şüpheli şahısların polis ekiplerinden neden kaçtığı henüz öğrenilemezken hastaneye sağlık raporu almaya götürüldü.

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