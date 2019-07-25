Sibsi'nin cenaze töreni cumartesi günü düzenlenecek - Tunus'un bugün ölen Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin cenaze töreni cumartesi günü yapılacak

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, bugün hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi için cumartesi günü cenaze töreni düzenleneceğini açıkladı. Şahid, geçici cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Meclis Başkanı Muhammed Nasır ve dört bakan ile cenaze törenine ilişkin düzenlediği toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Başbakan Şahid, Sibsi'nin cenaze töreninin birçok devlet başkanı ve yabancı heyetlerin katılımıyla cumartesi günü düzenleneceğini dile getirdi. Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, bugün başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tunus cumhurbaşkanlığı gece ağırlaşarak hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki Sibsi'nin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Sibsi, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle son bir ay içinde üç kez hastaneye kaldırılmıştı.



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