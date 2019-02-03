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Sibsi ve 2. Abdullah, ortak ekonomik ilişkileri görüştü

03 Şubat 2019 Pazar 22:30
Sibsi ve 2. Abdullah, ortak ekonomik ilişkileri görüştü

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve terörle mücadele konularını görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığının resmi Facebook hesabı ile Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ziyaretinin ardından Tunus'a geçen 2. Abdullah ile Cumhurbaşkanı Sibsi Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi.

Sibsi ile 2. Abdullah, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği, terörle mücadele ve Tunus'ta 30 Mart'ta düzenlenmesi planlanan 30. Arap Birliği Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldı. İki lider ayrıca, Tunus ve Ürdün'deki özel sektör temsilcileri ile resmi heyetleri arasındaki karşılıklı ziyaretlerin artırılması üzerinde durdu.

Orta Doğu'da iki devletli çözüm temelinde barışın sağlanması ve 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini vurgulayan Sibsi ve 2. Abdullah, ayrıca Suriye krizinin siyasi çözümünün önemine değindi.

Türkiye ziyaretinin ardından Tunus'a gelen Kral 2. Abdullah, Uluslararası Kartaca Havalimanı'nda Sibsi tarafından resmi törenle karşılanmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 22:30
  1. Cumhurbaşkanı el-Baci Kaid es-Sibsi
  2. Kral 2. Abdullah

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