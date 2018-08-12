0553 313 94 23

Sibirya'da 40 bin yıllık tay fosili bulundu

Sibirya'da 40 bin yıllık olduğu tahmin edilen bir tayın fosili bulundu. Fosil üzerinde incelemeler sürüyor.

12 Ağustos 2018 Pazar 21:46
Sibirya'da 40 bin yıllık tay fosili bulundu

Rusya’nın Sibirya bölgesinde 40 bin yıl öncesinden kaldığı tahmin edilen bir tayın tamamen korunmuş fosili bulundu.

Siberian Times'ın haberine göre, bilim insanları, Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan ve “cehennem ağzı” olarak da bilinen Batagai Çukuru'nda bir tayın tamamen korunmuş fosiline ulaştı.

Mamut Müzesi Başkanı Semyon Grigoryev, öldüğünde yaklaşık üç aylık olduğunu tahmin ettikleri tayın fosilinin, donmuş toprak sayesinde tamamen korunmuş olarak bulunduğunu ifade etti.

Çukurun 30 metre derinliklerinde bulunan tayın, 40 bin yıl önce yaşadığının sanıldığını belirten Grigoryev, "Tayın tam olarak ne zaman yaşadığını toprak örnekleri üzerinde yapılacak incelemelerin ardından bildireceğiz." dedi.

Tayın fosilinde herhangi bir yara izine rastlanmadığına dikkati çeken Grigoryev, "İç organlarının yanı sıra koyu kahverengi tüyleri, kuyruğu ve yelesi de korunmuş." açıklamasında bulundu.

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 21:46
  1. tay fosili
  2. Sibirya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bangladeş'te trafik terörü halkı sokaklara döktü!
    1. Bangladeş'te trafik terörü halkı..
    2. Bakan Albayrak'tan döviz açıklaması
    3. Güney Kore'den kaçırılan teknisyenle..
    4. CHP'de kriz devam ediyor! "İmza..
    5. Bilal Erdoğan'dan döviz çıkışı: One..
    6. Türkiye'ye daha önce ambargo uygulayan..
    7. Gaye Usluer: İmza veren 630 delegemiz..
    8. PKK'nın sözde Erzurum sorumlusu..
    9. K. Kore medyasından Güney Kore'ye..
    10. Rize’de teleferik kazası: 1 kişi öldü
    11. 14 bin yıllık buzul çağına ait kalıntı..
    12. Gaziantep'te üzüm yüklü kamyonet..
    13. Giresun'da trafik kazası: 1 kişi öldü,..
    14. Tarım işçilerini taşıyan iki araç..
    15. Balıkesir'de kalaşnikof satarken..
    16. Mersin'de trafik kazası: 2 kişi öldü
    17. MÜSİAD’dan 18 dilde mesaj: Siyasi..
    18. Milli duruş: Merter esnafı doları 4..
    19. Antalya’da 22 yaşındaki genç ırmakta..
    20. 2 tonluk mermerin altında can verdi
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak
    Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak