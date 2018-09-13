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Siber saldırılar ticareti felç etti! İnternet casusları, büyük şirketleri 50.5 milyon dolar zarara uğrattı

Alman sanayi şirketlerinin üçte ikisi endüstriyel casusluk ve siber saldırılara maruz kalarak, son iki yılda 50,5 milyar dolar zarara uğradıkları bildirildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:27
Siber saldırılar ticareti felç etti! İnternet casusları, büyük şirketleri 50.5 milyon dolar zarara uğrattı

Almanya’nın bilgi, iletişim ve yeni medya sektörlerini temsil eden sivil toplum kuruluşunun (BITKOM) 503 üst düzey yönetici ile yaptığı "sanayinin korunması" anketi sonuçları açıklandı.

Başkent Berlin’de söz konusu anket sonuçlarını açıklayan BITKOM Başkanı Achim Berg, ülkede 10 sanayi şirketinden 7’sininin son iki yılda sabotaj, veri hırsızlığı ve casusluk faaliyetlerinin kurbanı olduğunu söyledi. Berg, bilgi teknolojilerinin güvenliğine yatırım yapmayan şirketlerin "ihmalkar" ve işlerini tehlikeye attıklarının altını çizerek, küçük ve orta ölçekli şirketlerin söz konusu saldırılara açık olduğunu kaydetti.

50.5 MİLYON DOLAR ZARAR

BITKOM'un anketine göre Almanya’nın sanayi şirketlerinin üçte ikisi son iki yılda endüstriyel casusluğa ve siber saldırılara maruz kaldı ve söz konusu dönemde 50,5 milyar dolar zarara uğradı.

Ankete katılanların yüzde 19'u bilgi ve üretim sistemlerinin dijital olarak saldırıya uğradığını belirtirken, yüzde 11'i elektronik posta gibi dijital iletişimlerinin siber saldırı sonucu kesildiğini kaydetti.

Sanayi şirketlerine yapılan siber saldırıların yüzde 63’üde eski çalışanlardan geldiği ankette ortaya konuldu.

Almanya sanayi şirketleri, ülkenin ihracatını güçlü kılan gelişmiş üretim tekniklerinin endüstriyel casusluk ve siber saldırılarla ele geçirilmesinden endişe ediyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:27
  1. BITKOM
  2. Siber saldırılar
  3. İnternet casusları
  4. Büyük şirketler
  5. Almanya

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