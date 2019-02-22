0553 313 94 23

Siber polisi banka müşterilerini dolandıran bir şebekeyi daha çökertti: 17 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya ağları üzerinden banka müşterilerini tuzağa düşürerek binlerce müşteriyi ‘oltalama’ yöntemiyle dolandıran şebeke çökertildi.

22 Şubat 2019 Cuma 10:42
Siber polisi banka müşterilerini dolandıran bir şebekeyi daha çökertti: 17 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya ağları üzerinden banka müşterilerini tuzağa düşürerek binlerce müşteriyi ‘oltalama’ yöntemiyle dolandıran şebeke çökertildi.


İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, internet bankacılığı müşterilerini çeşitli sosyal paylaşım siteleri üzerinden sahte hesap ve kopya sitelere yönlendirerek dolandıran şebekeye yönelik yeni bir çalışma başlattı.


- İstanbul’da 14, Ankara’da 1, Tekirdağ’da 2 şüpheli yakalandı


Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz salı günü İstanbul başta olmak üzere Ankara ve Tekirdağ’da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat polisinin desteklediği operasyonlarda, son yılların en yaygın siber saldırı türlerinden ‘oltalama’ yöntemi ile sosyal medya siteleri üzerinden banka müşterilerini tuzağa düşürerek çok sayıda müşteriyi dolandıran 17 şüpheli gözaltına alındı.


Operasyonlarda, 3 adet dizüstü bilgisayar, farklı marka ve modelde 21 adet cep telefonu, sim ve ve hafıza kartları, kart kopyalama aparatı ile vatandaşların kart bilgilerinin yer aldığı ajanda, not defteri, makbuzlar ve üçüncü şahıslar adına düzenlenmiş sahte banka kartları ele geçirildi.


- Son yılların en yaygın siber saldırı türü: Oltalama


Suç örgütünün bu yöntemle çok sayıda banka müşterisini 200 bin liranın üzerinde dolandırdığı ortaya çıkarılırken, siber polisi tarafından saptanan 500 bin lira para da bloke edildi.


- Bazı müşterilerin hesaplarındaki para kuyumcudan altınla taka edilmiş


Şebekenin, son yılların en yaygın siber saldırı türleri arasında yer alan ‘oltalama’ yöntemi ile sosyal medya siteleri üzerinden banka müşterilerini tuzağa düşürüp, bu kişilerin bankacılık bilgilerini ele geçirdikten sonra farklı banka hesaplarına para transferi gerçekleştirdikleri, bazı müşterilerin hesaplarındaki paraları da el değmeden kuyumculardan ziynet eşyasıyla takas ettikleri ileri sürüldü.


Gözaltına alınan 17 şüpheli, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alındı. Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başarılı sporcu ödüllendirildi
    1. Başarılı sporcu ödüllendirildi
    2. Dehşet veren kaza saniye saniye..
    3. İş dünyası KDV iadesinin..
    4. Play-Off yolunda zorlu mücadele
    5. Denizli Basket 117 gündür yenilgi yüzü..
    6. Hocalı katliamının 27. yıl dönümü
    7. Lösemi hastası Aysima için TÜRKÖK'te..
    8. GRAFİKLİ - Şenol Güneş, Ersun Yanal'a..
    9. Avrupa piyasalarının gözü İspanya..
    10. Çarptığı motosiklet sürücüsünün..
    11. AK Parti Kars İl Başkanı Adem..
    12. TOBB’dan ’2019 Ocak ayına ait kurulan..
    13. ABD’li Sarai Sierra’yı öldüren Laz..
    14. Fiat Egea üretimi 500 bin adede ulaştı
    15. Siirtli sporcular Bocce turnuvasına..
    16. Alacağını isteyen şahsı baltayla..
    17. Balıkesir’de FETÖ’cü asteğmen yakalandı
    18. Mustafa Kavuş, STK’ları ziyaret etti
    19. Irak, 300 kişinin ceset kalıntılarını..
    20. Reyhanlı saldırısının firari sanığı..
    21. ’Deepsea Metro-1’ Çanakkale..
    22. "Depoları boşaltıyoruz, stokları..
    23. Antalya Bisiklet Turu
    24. YHT kazazedelerinden Ankara..
    25. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi..
    26. CHP’nin değil sanki Kandil’in listesi
    27. Hollanda’da camiye saldıranların..
    28. Başkan Adayı Baydilli seçim bürosunda..
    29. Başkan Büyükkılıç, "Esnafımızın kadir..
    30. Diyanet DİB personel alımı ön başvuru..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...