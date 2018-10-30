Türkiye düşmanlarına siber operasyon: 700 site etkisiz hale getirildi!

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Kendilerine Turkz adını veren Türkiye sevdalısı hacker grubu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna özel, dünya genelinde siber operasyon başlattı!

İnternet ve sanal alemde Türkiye düşmanlarına göz açtırmayan Türk hackerlar, Türkiye'ye ambargo uygulayan Amerika'ya ait yüzlerce siteyi vurdu.

Ermeni işgaline çanak tutan ve terör örgüt PKK propagandası yapan siteleri de hedef alan hackerlar, terör devleti İsrail'e de kayıtsız kaldı. PKK'nın medya organlığını yapan siteleri vuran Turkz Grubu, bahisci, cinsel tacizci ve bölcü terör örgütü hesaplarını da etkisiz hale getirdi.