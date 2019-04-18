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Siber güvenlik araştırmacısından ‘Mavi Balina’ uyarısı

Siber Güvenlik Araştırmacısı Bilgin Berge, Türkiye’de kendisini Mavi Balina oyununa kaptıran yöneticilerin olduğunu söyledi.

18 Nisan 2019 Perşembe 09:14
Siber güvenlik araştırmacısından ‘Mavi Balina’ uyarısı

Siber Güvenlik Araştırmacısı Bilgin Berge, Türkiye’de kendisini Mavi Balina oyununa kaptıran yöneticilerin olduğunu söyledi.


Bütün dünyada çocukları etkisi altına alan Mavi Balina oyunu intihara sürüklemeye devam ediyor. Dünya çapında pek çok çocuğu intihara sürükleyen ’Mavi Balina’ oyunu, son olarak Van’da 2 Nisan tarihinde 14 yaşındaki Sevda Erkaçmaz’ı hayattan koparmıştı. Yaşanan olayın ardından Van Valiliğince yapılan araştırmalar sonucunda 7 çocuğun daha “Mavi Balina” isimli oyunu oynadığı tespit edilmişti. Sevda’nın 3 arkadaşı ise ailelerinden alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı. Van’da yaşanan toplu intiharın ardından ‘Mavi Balina’ gibi çevrimiçi oyunların ne kadar tehlikeli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.



“Özellikle kız çocukları intihara sürükleniyor”


İHA muhabirine konuşan Van Bilişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Siber Güvenlik Araştırmacısı Bilgin Berge, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) tarafından Rusya’nın sosyal ağı olan ‘vk.com’ isimli internet adresinin ülkemizde geçici bir süreliğine erişime kapatılması gerektiğini belirtti. Özellikle kız çocuklarını intihara sürükleyen oyunun dünya geneline nasıl yayıldığıyla ilgili bilgi veren Siber Güvenlik Araştırmacısı Berge, “Elde ettiğimiz verilere göre, Mavi Balina isimli oyunun kurucusu 2013 yılında farklı bir amaçlarla kuruyor. Bu kişi vk.com adresi üzerinde bir grup oluşturuyor. Bu grubun ismine de ‘F57’ diyor. Buradaki ‘F’, ‘Fox’ anlamına geliyor. Oyun kurucusu bu ismi takma ad olarak kullanıyor. ‘57’ ise, telefon numarasının son 2 hanesidir. Daha sonra bu grubun sayısı F40, F57, F75, F58 gibi isimlerle 8’e kadar ulaşıyor. Daha sonra oyun kurucusu Philipp Budeikin, ‘bazı insanların yaşamaması gerektiğine inanıyorum’ diyor. Tabi bunun başında da kız çocukları geliyor” dedi.



“Mavi Balina bir oyun değildir”


Mavi Balina’nın bir oyundan çok psikolojik algı kaydırma yöntemi olduğuna dikkat çeken Berge, “Android ve iOS gibi aplikasyonu olmadığı gibi, aynı şekilde bir internet adresi de yoktur. Mavi Balina aslında psikolojik bir algı kaydırma yöntemidir. Oyunun kurucusu ise çok zeki biridir ve basında yer alan ‘ruh hastası’ gibi ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yüzden kimsenin engellemeyeceği bir oyun yapmıştır. Bu oyun aslında 50 maddelik bir kelime oyunudur. Çocuklara 50 görev veriyor ve çocuklar bu görevleri yapmak için kendisini zorunlu hissediyor. Bu da ergenlik döneminde kendisini yalnız hisseden çocuklarda etkisini gösteriyor” diye konuştu.



“Ülkemizde de bu oyuna kendisini kaptıran yöneticiler vardır”


Oyun yöneticileri arasında Türklerin de olduğunu savunan Berge, “Oyun kurucusu D28 diye bir projeden bahsediyor.Burada 28 mürit tespit ettik. Mavi Balina yöneticileri, moderatörleri ve oyun kurucusu tarafından yetiştirilen 28 mürit sürekli olarak eğitmen yetiştiriyorlar. Bu 28 kişiden 2’si şu an tutuklu durumdadır. Kalan 26 kişinin dünya genelinde kaç tane eğitmen yetiştirdiğini bilmiyoruz. Ülkemizde de bu oyuna kendisini kaptıran yöneticiler vardır. Bu konu hakkında da çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.



“vk.com’ adresinin engellenmesi gerekiyor”


BTK’nın ‘vk.com’ isimli internet sayfasının geçici bir süreliğine kapatmasında yarar olacağını ifade eden Berge, “BTK tarafından ‘vk.com’ adresinin ülkemizde geçici bir süreliğine erişime kapatılması gerekiyor. Bu adreste bir hafta önce de bir paylaşım yapıldı. ‘Ben Mavi Balina olmak istiyorum’ şeklinde bir durum paylaşıldığını gördük. Oyunun bir kuralında da sosyal medya hesabında ben ‘ben Mavi Balinayım’ diye paylaşım yapılması isteniliyor. Dolayısıyla bu site bu tür çalışmalara destek veriyor diyebiliriz. Bu sayfa zaten Rusya’ya ait, oyun kurucusu da Moskova’da oturuyor. Bu yüzden bu sayfanın geçici bir süreliğine engellenmesinde yarar vardır” dedi.



“Transa geçirilen bir çocuk hipnoz edilebilir”


Skype tarzı görüntülü konuşma araçlarını kullanan yöneticilerin, seçtikleri çocuk kurbanlarını hipnoz edebildiğini ve bu şekilde intihara sürüklediğinin altını çizen Berge, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Ailelerin bu konuda duyarlı olmaları gerekiyor. Dernek olarak tespit ettiğimiz bazı aileler var. Çocukları daha 6 yaşındayken sosyal medya hesabı açtırıyorlar. Bu doğru bir hareket değildir. Çocukların gece belli bir saatten sonra internet erişimleri kapatılmalıdır. Diğer taraftan çocukların Skype tarzı görüntülü konuşma araçlarını kullanmaması gerekiyor. Çünkü bu oyunun yöneticileri Skype gibi yazılımlar aracılığıyla kurbanlarıyla görüntülü konuşuyor ve onları transa geçiriyorlar.Transa geçirilen bir çocuk hipnoz edilebilir ve her türlü görev yaptırılabilir. Aynı şekilde evlerde kullanılan internetlerde ve çocuğun kullandığı cep telefonlarda güvenli internet aktif hale getirilmelidir. Bunun yanı sıra ailelerin güvenli internetle ilgili seminerler alması gerekiyor.”

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 09:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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