Siber dolandırıcılardan yeni 'koronavirüs' yöntemi! Bu mesajı sakın açmayın

Koronavirüs nedeniyle büyük bir korku yaşayan vatandaşların bu korkusu dolandırıcılara malzeme oldu. Siber dolandırıcılar geliştirdikleri yeni yöntemle tek tıkla vatandaşların bütün banka hesaplarını boşaltabiliyor.

Siber dolandırıcılardan yeni yöntem

Hacker dolandırıcılar vatandaşların cep telefonlarına Sağlık Bakanlığı adına bir mesaj göndererek onları istedikleri sisteme yönlendirip cep telefonlarının kontrolünü ele geçirebiliyor.

Sistem şu şekilde işliyor; Siber dolandırıcılar tarafından her hangi bir vatandaşın cep telefonuna Sağlık Bakanlığı’ndan gönderiliyormuş gibi sosyal destek ödemesi mesajı yollanıyor. Mağdur vatandaşların ifadelerine göre gönderilen mesajda "Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 3 bin TL sosyal destek ödemenizi almak için hemen başvurun" ifadeleri yer alıyor.

Sakın "ileri" butonuna basmayın!

Vatandaşlardan mesajda yer alan linki tıklaması isteniyor. Sosyal destek yardımı almak umuduyla linki tıklayan vatandaş "yardım almak için ileri butonuna basın" ibaresi ile karşılaşıyor. Devamında "ileri"butonuna bastığında ise cep telefonunun bütün kontrolünü dolandırıcılara teslim etmiş oluyor. Bu şekilde cep telefonlarını ele geçiren siber dolandırıcılar vatandaşların cep telefonlarında kayıtlı banka hesaplarını hackleyerek boşaltıyor.

Hürriyet'in haberine göre, adliyeler bu şekilde şikayeti bulunan vatandaşlarla doldu. Siber dolandırıcıların mağduru olan 48 yaşındaki kuyumcu M.H. tam 14 bin 200 lira tutarındaki parasından oldu.

M.H. yaşadıklarını şöyle anlattı;

"Geçen hafta sonu Sağlık Bakanlığı'nın isminin yazdığı mesaj bana defalarca geldi. Pazartesi günü de gelmeye devam etti. Yaptığım işten dolayı telefon sürekli elimizde oluyor. Bu mesaj geldiğinde bir anlık dalgınlığıma geldi. Linke tıkladım, birden bir sayfa açıldı. Sürekli yardımı almak için 'ileri' tuşu geliyordu. Ekrandan da çıkamadım. Birkaç defa 'ileri' tuşuna tıkladım. Sonra telefonumda bir gariplik olmaya başladı. Telefon yavaşladı. Şüphelendim ama telefonumu ele geçirdikleri aklıma gelmedi. O gün birkaç defa telefon bankacılığına girdim. Ekranda ben farklı bir işlem yaparken önüme kredi kartımın görüntüleri geliyordu. Ama saniyeler içinde oluyordu. Sonra geri eski haline dönüyordu. Sanırım bu sırada hackerlar benim kredi kartı bilgilerimi aldılar."

“Müşteri hizmetlerinden beni aradılar”

Daha sonrasında müşteri hizmetlerine ulaştığını anlatan M.H. şu şekilde devam etti;

"Bana telefonumda aynı işlemi yapmamı söylediler. Ben tekrar aynı işlemi yaptım. Sonra bana 'sistemde bir sorun görünmüyor' dediler. Salı günü ise bankadan beni aradılar. 'Kredi kartınızdan 14 bin 200 liralık hareket var' dediler. Bana ait olmadığını söyledim. Sonra başımdan geçenleri anlattım. Dolandırıldığımı anladım. Pazartesi günü bankanın müşteri hizmetlerini aradığımı düşünüyordum. Ama doğru yerimi aradım yoksa dolandırıcılarla mı konuştum, şüpheye düştüm"

Rehberdeki herkese aynı mesaj gitti

Telefonunu kontrolünü dolandırıcılar kaptırdıktan sonra rehberindeki herkese aynı mesajın gittiğini belirten M.H. "Benim kontrolüm dışında aynı mesaj bütün rehberimdeki kişilere gitmiş. Herkese uyarı mesajları atıyorum, mesajı açmamaları için. Ben mağdur oldum. Başkaları olmasın. Dolandırıcılar hakkında şikayetçi oldum ama karşımda bir kişi yok. Bilmediğim bir kişi hakkında şikayette bulundum. Umarım siber uzmanlar bu olayı çözer" diye konuştu.