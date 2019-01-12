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Sibel Gönül kimdir | AK Parti İzmit belediye başkan adayı Sibel Gönül

Sibel Gönül AK Parti İzmit belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Sibel Gönül’ün kim olduğu merak ediliyor. Sibel Gönül, 2001 yılında AK Parti’nin Kurucu İl Kadın Kolları Başkanlığını yaptı. AK Parti MYK ve MKYK üyesi seçildi. 2011 seçimlerinde ikinci kez milletvekili oldu ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanlığı yaptı. Peki Azize Sibel Gönül kimdir? Sibel Gönül kaç yaşında? İşte Azize Sibel Gönül biyografisi…

12 Ocak 2019 Cumartesi 10:34
Sibel Gönül kimdir | AK Parti İzmit belediye başkan adayı Sibel Gönül

Sibel Gönül AK Parti İzmit belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Sibel Gönül’ün kim olduğu merak ediliyor. Sibel Gönül, 2001 yılında AK Parti’nin Kurucu İl Kadın Kolları Başkanlığını yaptı. AK Parti MYK ve MKYK üyesi seçildi. 2011 seçimlerinde ikinci kez milletvekili oldu ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanlığı yaptı. Peki Sibel Gönül kimdir? Sibel Gönül kaç yaşında? İşte Sibel Gönül biyografisi…

Sibel Gönül kimdir?

12 Ağustos 1966′da İstanbul’da doğdu. 1967 yılından itibaren İzmit’te ikamet etti. Babasının adı Kaya, annesinin adı Ayten’dir. Öğrenim hayatını sırasıyla İzmit 50.Yıl İlkokulu, İzmit Ortaokulu ve İzmit Lisesi’nde okuyarak yüksek öğrenimini 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde tamamladı. 1987 yılından 2007 yılına kadar Serbest mimar olarak çalıştı. Evli ve iki erkek çocuk annesi. Sibel Gönül, 2001 yılında AK Parti’nin Kurucu İl Kadın Kolları Başkanlığını yapmıştı. 2003 yılında AK Parti Kocaeli İl yönetiminde İl Sekreteri oldu. Kocaeli Milletvekili seçildi. AK Parti MYK ve MKYK üyesi seçildi. 2011 seçimlerinde ikinci kez milletvekili oldu. TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanlığı yaptı. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini de üstlenen Gönül'ün yaklaşık 3 yıldır herhangi bir aktif görevi yok.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 10:34
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