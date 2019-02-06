0553 313 94 23

"Şia'yı ön plana çıkarmamalıyız"

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, Tahran yönetiminin bölgede Şiacılık yapmasının dış politikada sorun oluşturduğunu söyledi

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:43
"Şia'yı ön plana çıkarmamalıyız"

İSTANBUL (AA) - İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, Tahran yönetiminin bölgede Şiacılık yapmasının dış politikada sorun oluşturduğunu belirtti.

İran devriminin 40 yılını değerlendirdiği konuşmasında Mutahhari, ülke iç ve dış politikasında sorunlar bulunduğunu ifade etti.

Mutahhari, "Bölgedeki nüfuzu artırmak ve İslam'ı yaymak için Şia'yı ön plana çıkarmamalıyız. İslam'ın yayılmasına çalışmalıyız. Ayrımcılık ve Şiacılık yapmak, diğerlerinin kaçmasına neden oluyor. Bizim Ehli Sünnet'le bir sorunumuz yok. Aramıza sınır çizmek doğru değil." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'dan çekinmelerinin bu ülkeleri İsrail'e yaklaştırdığına dikkati çeken Mutahhari, şunları söyledi:

"Dış siyasetimizi düzeltmeli, daha aktif hale getirmeli, İslam ülkeleri ve Arap devletleriyle ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Filistin sorunu İslam ülkelerinin birlikteliği olmadan çözülemez."

- "Mir Hüseyin Musevi serbest bırakılmalıdır"

Bazı devlet yöneticilerinin yaşantı bakımından halktan kopmalarının devrime zarar verdiğini dile getiren Mutahhari, ülkedeki bir diğer sorunun ifade özgürlüğüne getirilen sınırlamalar olduğunu belirtti.

Mutahhari, "İç siyasette muhaliflere karşı tutumumuzu değiştirmeliyiz. Bazı kısıtlamalara gerek yok. Mir Hüseyin Musevi, eşi Zehra Rahneverd ve Mehdi Kerrubi'nin ev hapsinde tutulması gereksiz. Bir an önce serbest bırakılmalıdırlar. Gerekiyorsa mahkeme tarafından yargılanmalıdırlar. Sekiz yıl ev hapsi yetmez mi?" açıklamasında bulundu.

- Askerlerin siyaset ve ekonomi üzerindeki etkisi

İran devriminin teorisyenlerinden Ayetullah Murtaza Mutahhari'nin oğlu olan Mutahhari, halkın oylarıyla iş başına gelen hükümetlerin özgürlükleri genişletmek istediğini, ancak ülke lideri Ali Hamaney'e bağlı iktidar güçlerinin buna izin vermediğini dile getirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Mutahhari, "Silahlı güçlerin siyaset ve ekonomi alanına müdahale etmeleri de düzeltilmelidir. Bu durum ülke sorunlarından biridir. Bir asker dış politika hakkında görüş bildirmemelidir." diye konuştu.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri gerekçesiyle ev hapsinde tutuluyor.

Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin 2011'den bu yana herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu savunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:43
  1. ev hapsi
  2. İran Meclis Başkanı Yardımcısı Ali Mutahhari
  3. Mir Hüseyin Musevi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüzme antrenörünün yargılandığı trafik kazası davası
    1. Yüzme antrenörünün yargılandığı trafik..
    2. TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve..
    3. Uyuşturucu şüphelisi: Ömür boyu..
    4. Sobadan zehirlenen 7 kişilik aileyi, 1..
    5. Destici'den sert sözler: Kenen Evren..
    6. Merkez Bankasından "Uluslararası..
    7. 51 bin nüfuslu Bitlis kent merkezinde..
    8. Antalya ve Muğla'da fırtına
    9. Simaları farklı isim ve meslekleri aynı
    10. Eski Danıştay üyesi Mesut Güngör'e..
    11. Milli atıcıların hedefi olimpiyat kotası
    12. Türkiye'nin nüfusu azalan tek ili..
    13. Kandil’den seçim öncesi ayaklanma..
    14. "Evren ne kadar şerefliyse, Nurettin..
    15. "Şia'yı ön plana çıkarmamalıyız"
    16. "Yazmak isteyenlere tavsiyem, okumaya..
    17. Yunan basını Erdoğan-Çipras..
    18. Kılıçdaroğlu açıkladı! İttifakı onlar..
    19. "İran'a yönelik yaptırımların parçası..
    20. Kadın Milli Golbol Takımı, namağlup..
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi