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SİAD Sinop Şubesi olağan üye toplantısı gerçekleşti

Sinoplu İşadamları Derneği (SİAD) Sinop Şubesi, olağan üye toplantısı düzenledi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:43
SİAD Sinop Şubesi olağan üye toplantısı gerçekleşti

Sinoplu İşadamları Derneği (SİAD) Sinop Şubesi, olağan üye toplantısı düzenledi. SİAD Sinop Şube Başkanı Yasin Karagül, Kızılay’ın kan ve kök hücre bağışına destek için üyelerden talepte bulundu.


Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda yapılan faaliyetlerden bahseden SİAD Sinop Şube Başkanı Yasin Karagül, yaptığı açıklamada, “Bu akşam SİAD’a üye dostlarımızla birlikte toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda SİAD olarak Sinop Üniversitesi ile yapacağımız iş birliği ve projeler hakkında bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunduk. SİAD Sinop Şubesi’nin gelir gider tablosu hakkında bilgilendirme yapıldı ve gelecekte yapılması istenen hizmetler hakkında üyelerimizden görüşlerini ve taleplerini aldık. Son olarak üyelerimize Kızılay kan ve kök hücre bağışı için bilgilendirme yaparak üyelerimize konu hakkında detaylı bilgiler verdik, özellikle kök hücre bağışında bulunarak bir hayatı kurtarmaya vesile olunmasını şiddetle önerdik. Umarım bağış konusunda küçük de olsa bizim bir katkımız olur” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:43
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