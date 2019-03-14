Beşiktaşlı Shinji Kagawa Japonya Milli Takımına davet edildi
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Japon futbolcu Shinji Kagawa, ülkesinin milli takımına çağrıldı.14 Mart 2019 Perşembe 15:56
Japonya Milli Takımı Teknik Direktörü Hajime Moriyasu, siyah-beyazlı ekibin ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan kiraladığı 29 yaşındaki Kagawa'yı milli takım kadrosuna davet etti.
Japonların 22 ve 26 Mart'ta sırasıyla Kolombiya ve Bolivya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu bugün açıklanırken Siyah Beyazlı futbolcu da uzun bir aradan sonra 23 kişilik listede kendisine yer buldu.
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