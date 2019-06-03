0553 313 94 23

Shakira, vergi dolandırıcılığı suçlamasıyla ifadeye çağrıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, Perşembe günü İspanya Hazine Bakanlığının talebiyle vergi dolandırıcılığı iddiasıyla ifade vermeye çağrıldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 22:17
Shakira, vergi dolandırıcılığı suçlamasıyla ifadeye çağrıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, Perşembe günü İspanya Hazine Bakanlığının talebiyle vergi dolandırıcılığı iddiasıyla ifade vermeye çağrıldı.


Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya’da vergi dolandırıcılığı iddiasıyla ifade vermeye çağrıldı. Barcelona Cumhuriyet Başsavcılığı Ofisi, Shakira’yı ABD’deki vergi danışmanı aracılığıyla, kazancını İspanya’da göstermeyerek 14,5 milyon Euro (93 milyon TL) tutarında vergi dolandırıcılığı yapmakla suçluyor. Şarkıcının 2012-2014 yılları arasında bir şirket ağı aracılığıyla gelirini vergi alınmayan bir ülkede gösterdiği iddia ediliyor.


Savcılığın vergi dolandırıcılığı şikayeti üzerine Barcelona’daki Esplugues de Llobregat’ın 2 numaralı mahkemesinin yargıcı, bu Perşembe günü kamu hazinesi aleyhine işlediği 6 farklı suçtan dolayı Shakira’yı ifade vermeye davet etti.


Şarkıcıya yakın kaynaklar ise Shakira’nın tüm vergi yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve Vergi Ajansı’nın devlete olan borcunun tamamladığını, 14,5 milyon Euro’yu da ödediğini açıkladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 22:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da trafik kazası: 5 yaralı
    1. Adana'da trafik kazası: 5 yaralı
    2. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    3. ABD'de 12 milyon hastanın bilgileri..
    4. Muğla'daki cinayet
    5. Uzunkaya'dan Ramazan Bayramı mesajı
    6. "Ben şartlı evetini kabul ediyorum"
    7. Fenerbahçe Beko finale çok yakın
    8. Kassam'dan "mali destek" talebiyle cep..
    9. Karabük'te uyuşturucu operasyonu
    10. Meteoroloji'den o illere uyarı!
    11. İtalya Başbakanı Conte'den hükümet..
    12. Amasya’nın sağlık filosuna 11 yeni araç
    13. Hatay'da Bayırbucak Türkmenlerine iftar
    14. Hatay'da Bayırbucak Türkmenlerine iftar
    15. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    16. Jandarmadan tarım işçilerinin..
    17. Alperenler Vakfından Bayırbucak..
    18. Yaralı asker Elazığ’da tedavi altına..
    19. AK Parti Malazgirt ilçe teşkilatı..
    20. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan..
    21. Tenis: Fransa Açık
    22. Amasya'da trafik kazaları: 4 yaralı
    23. Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
    24. Özbekistan'da Ramazan Bayramı..
    25. Semenya, 800 metrede yarışabilecek
    26. Adana Demirspor'da transfer
    27. Kırgızistan'da mafya liderinin serbest..
    28. Mafya babası gibi... Trump'tan..
    29. Orta Doğu ülkelerinin 7'sinde Ramazan..
    30. Meteorolojiden yağış uyarısı
    Numan Kurtulmuş araştırma sonucunu paylaştı! AK Parti yüzde 65
    Numan Kurtulmuş araştırma sonucunu paylaştı! AK Parti yüzde 65
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular