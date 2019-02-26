Shakira, mahkemede ifade verecek

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya’da mahkemede ifade verecek.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira 14.5 milyon avro vergi kaçırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 12 Haziran’da İspanya’nın Barselona şehrinde ifade vermeye çağrıldı.

Şarkıcının eşi FC Barcelona futbolcusu Gerard Pique ile birlikte yaşadığı Katalonya’da Yüksek Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, İspanya’da vergi ödememek için oturumunu Bahama Adaları’nda göstermekle ve 2012-2014 yıllarında toplamda 6 mali suç işleyerek 14.5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira’nın Barselona’daki Esplugues de Llobregat mahkemesi tarafından çağrıldığı bildirildi.

Ünlü şarkıcının, 2012-2014 yıllarında Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikteliğinden dolayı İspanya’da yaşadığı ve Esplugues de Llobregat’ta ev satın aldığı tespit edildiği için bu ülkede de vergi ödemesi gerekiyor. İspanya yasalarına göre 6 aydan fazla İspanya’da kalan bir kişi, vergi mükellefi sayılıyor.