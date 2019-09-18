Shakhtar Donetsk Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu dün 4 grupta oynanan maçlarla başladı. Heyecan bugün 8 karşılaşmayla devam ediyor. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, sahasında İngiliz devi Manchester City'yi ağırlayacak. Bu zorlu maçı takip etmek isteyen futbolseverler Shakhtar Donetsk Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularını yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Peki, Shakhtar Donetsk Manchester City maçı ne zaman? Shakhtar Donetsk Manchester City maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...18 Eylül 2019 Çarşamba 18:48
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu dün 4 grupta oynanan maçlarla başladı. Heyecan bugün 8 karşılaşmayla devam ediyor. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, sahasında İngiliz devi Manchester City'yi ağırlayacak. Bu zorlu maçı takip etmek isteyen futbolseverler Shakhtar Donetsk Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularını yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Peki, Shakhtar Donetsk Manchester City maçı ne zaman? Shakhtar Donetsk Manchester City maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
Shakhtar Donetsk Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Shakhtar Donetsk Manchester City maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3'ten naklen yayınlanacak.
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