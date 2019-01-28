Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında 125 bin tl değeri karşılığında sorulan "Shakespeare'in yazdığı bir tiyatro karakteri olan Rosaline'e aşık olan karakter hangisidir?" sorusunun cevabı nedir? İşte yanıtı...

Shakespeare'in yazdığı bir tiyatro karakteri olan Rosaline'e aşık olan hangisidir?

A) Hamlet

B) Macbeth

C) Othello

D) Romeo

Cevap: Romeo