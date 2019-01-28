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Shakespeare'in yazdığı bir tiyatro karakteri olan Rosaline'e aşık olan karakter hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında 125 bin tl değeri karşılığında sorulan "Shakespeare'in yazdığı bir tiyatro karakteri olan Rosaline'e aşık olan karakter hangisidir?" sorusunun cevabı nedir? İşte yanıtı...

28 Ocak 2019 Pazartesi 23:22
Shakespeare'in yazdığı bir tiyatro karakteri olan Rosaline'e aşık olan karakter hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında 125 bin tl değeri karşılığında sorulan "Shakespeare'in yazdığı bir tiyatro karakteri olan Rosaline'e aşık olan karakter hangisidir?" sorusunun cevabı nedir? İşte yanıtı...

Shakespeare'in yazdığı bir tiyatro karakteri olan Rosaline'e aşık olan hangisidir?

A) Hamlet

B) Macbeth

C) Othello

D) Romeo

Cevap: Romeo

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 23:22
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