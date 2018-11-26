"Shakespeare mi? Çocuk Oyuncağı" adlı oyun sahnelendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi, "Shakespeare mi? Çocuk Oyuncağı" adlı oyunu sahneledi.

Yonca İnal'ın yazıp yönettiği, müziklerini Ender Çalışkan, koreografisini Yasemin Gezgin Yavuzcan'ın üstlendiği eser, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

2016'da gerçekleşen özel bir sınavla Çocuk Eğitim Birimine kabul edilen 40 öğrenci, 2 yıl süren yoğun eğitimin ardından mezun oldu. Sahne-oyunculuk, dramaturg, diksiyon, sosyal beceri, dans, şan, doğaçlama, oyunculuğa giriş, ses, beden, hareket, tasarım, müzik ve oyun kurmaca derslerinin verildiği eğitimin sonunda öğrenciler mezuniyet oyunuyla sahne aldı.

Ağustos ayında vefat eden usta oyuncu Toron Karacaoğlu'ndan da ders alan öğrenciler, oyunlarını onun anısına sahneledi.

Feyza Zeybek'in dekor ve kostümlerini hazırladığı oyunun konusu şöyle:

"Dört ayrı sokaktan oluşan bir mahallede bu sokakların farklı çocukları, hem kendileriyle hem de birbirleriyle itişerek, çekişerek, birbirlerini ötekileştirerek yaşamaktadır. Bir gün meydandaki ceviz ağacının altına bir kız gelir. Kızın gelişiyle tam da 7 gün içinde bütün mahallenin çocukları, hayata ceviz ağacının altındaki kız çocuğunun okuduğu kitapların sayfalarının arasından, Shakespeare’in penceresinden bakmaya başlar."

Çocuk Eğitim Biriminde, Ahmet Dursun Köymen, Alperen Ergan, Barış Ege Barutçu, Bartu Sınav, Begüm Özer, Berrak Hantal, Cansu Kayın, Çağla Özdamar, Çınar Yavuzcan, Defne Bıkmaz, Doğa Aydın, Dora Demirsoy, Duru Derin Dirican, Elasu Bozkurt, Elif Aydoğan, Elif Ermiş, Elifsu Topkaya, Emine Ayris Ekşi, Enes Avcı, Eren Yıldız, Esra Akyüz, Eylül Ecrin Yaşar, Eylül Elif Güleray, Ezgi Durmaz, Henna Ece Yener, Irmak Kırcağolu, Irmak Sungar, İlke Özkan, Metin Boray Dikenelli, Naz Trak, Nehir Onur, Pelinsu Nurdan, Renata Rogenbuke, Selin Alagöz, Simay Çelik, Sinan Cem Yıldız, Şevval Sevim, Talya Defne Demir, Yiğit Aslan Bacak ve Zeynep Karahasanoğlu yer alıyor.

