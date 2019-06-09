SGM’ler ve Macera Park’ta yaz kursu heyecanı başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’ler ve Macera Park’ta yaz kursu kayıtları 10 Haziran Pazartesi günü başlıyor. 43 farklı branşta 6 hafta sürecek eğitimler için ilk ders zili 24 Haziran Pazartesi günü çalacak. Yapılan açıklamada yaz kurslarına tüm öğrenciler davet edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Adapazarı, Akyazı, Geyve, Sapanca Sosyal Gelişim Merkezileri ve Macera Park yaz kursu kayıtları başlıyor. 10 Haziran Pazartesi günü itibariyle kayıtlar başlayacak. Eğitimler 6 hafta sürecek ve ilk ders zili 24 Haziran Pazartesi günü çalacak ve 2 Ağustos Cuma günü sona erecek. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada öğrencilerin 2 ders seçme hakkına sahip olduğu ve verimli bir yaz tatili için tüm öğrencileri SGM’ye beklendiği ifade edildi.

“43 farklı branş”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Öğrenciler ders olarak; Temel Dini Bilgiler ve Peygamberimizin Hayatı, Kur-an’ı Kerim ve Değerler Eğitimi, İngilizce, Akıl Oyunları, Drama, Satranç, Ney, Tasarım-Seramik, Resim, Karikatür, Keman, Gitar, Ukulele, Gezi Atölyesi, Karagöz Atölyesi, Ebru Atölyesi, Hafıza Teknikleri Atölyesi, Robotik ve Kodlama Atölyesi, Maket Yapımı Atölyesi, Becerikli Eller Atölyesi, Mutfak Atölyesi, Fotoğraf Atölyesi, Çizgi Film-Çizgi Roman Atölyesi, Davranış ve Nezaket Atölyesi, Oyuncak Atölyesi, Geleneksel Sanatlar Atölyesi, Kodlama Atölyesi, Düşünme Becerileri Atölyesi, Çılgın Deneyler Atölyesi, Kâğıt Rölyef Atölyesi, Bağlama, Melodika, Origami, Elektronik Kodlama Atölyesi, Grafik Tasarım Atölyesi, Kısa Film Atölyesi, Yerinde Tarih Atölyesi, Oryantiring Atölyesi, Spor Tırmanış, Model Uçak Yapımı, Geleneksel Okçuluk, Doğanın Ritmi ve Doğa Fotoğrafçılığı gibi 43 farklı branşta zengin ders içeriklerle çocuklara eğitim sunmaya devam edeceğiz. Başvurularınızı www.sakarya.bel.tr veya Sosyal Gelişim Merkezi’nden bizzat yapabilirsiniz.”