SGK'dan emeklilere sürpriz! Toplu ödeme yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek.

Bu kapsamda, 2009 yılında emekli olan bir Bağ-Kur'luya şimdiye kadar bin 305 lira eksik yatırıldığını tespit eden SGK, bu vatandaşa toplu olarak ödeme yaptı. Tespit ettiği eksiklikle ilgili vatandaşa bir yazı da gönderen SGK, “Kurumumuzca bağlanan yaşlılık aylığınızla birikmiş aylık tutarlarınızın, maaşınızı aldığınız banka şubesine ödenmesi için talimat verilmiştir. T.C kimlik numaranızı gösterir nüfus hüviyet cüzdanınızla birlikte ilgili banka şubesine müracaatınız halinde söz konusu tutar tarafınıza ödenecektir” şeklinde bilgi verdi. SGK'nın taramasını yaptığı Bağ-Kur'lu sayısının 700 bin kişi olduğu bildirildi.

Tek çatı, 2 farklı sistem

Emekliler ayrıca kuruma göre farklı zam sisteminin de sona ermesini istiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine başka, memur emeklilerine başka zam yapılması uygulamasına son verilmesi talepleri var. Enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri, memur emeklileriyle eşit zam istiyor, tüm emeklilerin zamlarının toplu sözleşmeyle belirlenmesi beklentisini taşıyor.

400 lira seyyanen zam

Maaşı bin liranın altında olan emekliler, enflasyon zammına ilaveten seyyanen artıştan yararlanacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek. Edinilen bilgiye göre; 600 lira ile 999 lira arasında emekli maaşı alan 150 bine yakın Bağ-Kur’lu, yeni düzenlemeden yararlanacak. Maaşlar 400 liraya varan zamla bin liraya tamamlanacak. Böylece bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Uzmanlar, çalışmanın devlete yıllık maliyetinin 200 milyon lira olacağını öngörüyor. Seyyanen zammın başlangıç tarihi henüz belli değil. Düzenlemenin yasalaşarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla belli olacak.

(Güneş)