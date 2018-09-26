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SGK'dan binlerce vatandaşa müjde! Kolaylık sağlanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borcunu yapılandırmak için yasal süresinde başvurduğu halde ödeme planı tebliğ edilmediğinden borcunu ödeyemeyen mükelleflere kolaylık sağladı. Başvuru için tanınan 27 Ağustos tarihi ile ilk taksit ve peşin ödeme için tanınan 31 Ağustos tarihleri arasında kısa süre bulunması nedeniyle, ödeme yapamayanların mağduriyeteri giderildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 08:07
SGK'dan binlerce vatandaşa müjde! Kolaylık sağlanacak

SGK'dan il müdürlüklerine ve sosyal güvenlik merkezlerine konuyla ilgili yazı gönderildi. Yazıda, yapılandırma başvurusunun 27 Ağustos'ta, ilk taksit ve peşin ödeme süresinin de 31 Ağustos'ta sona erdiği hatırlatıldı.

İki tarih arasında 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle resmi tatil günü bulunması ve ayrıca vatandaş yasal süresi içinde başvurusunu yapmasına rağmen kurumca ödeme planlarının zamanında tebliğ edilemediği kaydedildi.

ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLANACAK

Yazıda, "Yasal süresi içinde başvuruda bulunan ancak ihmal veya kusurları bulunmamasına rağmen yapılandırma hükümlerinden yararlanamayan" 4/a kapsamında işçi çalıştıran işverenler ile 4/b kapsamındaki BAĞ-KUR sigortalılarına ödeme kolaylığı sağlanacağı kaydedildi.

Buna göre, söz konusu vatandaşlara ödeme planının tebliğ edildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar ödeme imkanı verilecek. Yapılandırılan ödeme tutarlarına, aylık yüzde 2 oranında gecikme zammı ilave edilecek.

Vatandaşların, ödeme planının tebliğ tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödeme yapmaları halinde, yapılandırmaları bozulmayacak.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 08:07
  1. SGK
  2. Bağkur

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