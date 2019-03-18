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SGK yeni hizmet binası açıldı

Kırşehir’de yeni Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hizmet binası açılışı yapıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:52
SGK yeni hizmet binası açıldı

Kırşehir’de yeni Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hizmet binası açılışı yapıldı.



AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, yeni açılan hizmet binasının 5 bin 750 metrekare kapalı alanda hizmet vereceğini söyledi.


Milletvekili Kendirli, yaptığı açıklamada, "Hizmete açılan yeni Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü hizmet binası, 5 bin 750 metrekare kapalı alanda; konferans salonları, çift asansörü, ferah ve geniş mekanı olan akıllı bina sistemi yapısına uygun, tamamen engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlarımız düşünülerek yapıldı. Yeni binamızın yapımından bitimine kadar bizlere bu yoğun süreçte anlayış ve sabır gösteren vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Tabi ki artık her şey değişti. Yeni Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü yepyeni binasıyla, güler yüzlü personeliyle sizlere hizmet vermeye çalışıyor. Bilinmesi gerekir ki bütün bu çalışmalar vatandaşlarımızın layık olduğu şekilde onlara en modern binalarda en kaliteli hizmet verebilmek içindir.” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:52
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