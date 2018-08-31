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SGK yapılandırma ödemelerinin arıza nedeniyle ertelendiğini açıkladı

SGK'dan yapılan açıklamada, yaşanan yoğunluğa bağlı teknik arızalar nedeniyle yapılandırma tahsilatlarının ertelendiği bildirildi.

31 Ağustos 2018 Cuma 22:28
SGK yapılandırma ödemelerinin arıza nedeniyle ertelendiğini açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamada, yaşanan teknik arızalar nedeniyle yapılandırma tahsilatlarının ertelendiği bildirildi.

SGK'dan yapılan duyuruda, "Bugün hem yapılandırma ilk taksit ve peşin ödemelerinin hemde cari dönem ödemelerinin son günü olması nedeniyle yaşanan yoğunluk tahsilat sistemlerinde teknik arızalara neden olmuştur. Yaşanan arızanın vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açmaması bakımından yapılandırmadan yararlananların ilk taksit ödemeleri ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihi 07 Eylül 2018 Cuma günü 23.59’a kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 22:28
  1. sgk
  2. yapılandırma

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