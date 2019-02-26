SGK ve İŞKUR yetkililerinden ETSO’ya ziyaret

Erzurum SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdür Vekili Abdulkadir Mutlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın’ı ziyaret etti.

Ziyarette, SGK ve İŞKUR’un iş dünyasına yönelik destek ve teşvik programları hakkında bilgiler veren Durmuş ve Mutlu ayrıca, Erzurum iş dünyasının söz konusu teşvik ve desteklerden azami ölçüde ve en verimli bir şekilde yararlanabilmesi için ETSO ile yapabilecekleri çalışmalar hakkında Meclis Başkanı Özakalın’la görüş alış verişinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ise, Oda olarak her zaman kurumlar arası işbirliğine büyük önem verdiklerini belirterek, hem SGK, hem de İŞKUR’a, üyelerin bilgilendirilmesi anlamında sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür etti. Özakalın ayrıca, daha önce olduğu gibi bundan sonra da her iki kurumla işbirliklerinin süreceğini dile getirdi.