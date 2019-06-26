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SGK ve GÜSİDER’den istişare toplantısı

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı’nda özel sağlık kuruluşları ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yöneticileri bir araya geldi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:49
SGK ve GÜSİDER’den istişare toplantısı

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı’nda özel sağlık kuruluşları ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yöneticileri bir araya geldi.


SGK Adana İl Müdürlüğüve Güney İlleri Özel Sağlık Kuruluşları Derneği’nin (GÜSİDER) organize ettiği ve bu yıl 3’üncüsüdüzenlenen toplantı, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Konferans Salonunda gerçekleştirildi.Toplantıya SGK Mersin İl Müdürü Necmettin Öz, SGK Hatay İl Müdürü Hamit Bal, SGK Osmaniye İl Müdürü Mücahit Çelik ve Adana, Mersin, Hatay ile Osmaniye illerinde faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


GÜSİDER Başkanı Fırat Uzer, toplantıda yaptığı konuşmada, özel sağlık kuruluşlarının bir çok problemle karşılaştığını belirterek, “Özel sağlık kuruluşlarının yaşadığı sıkıntılar, problemler ile ilgili olarak ayrı ayrı çözüm aramaktansa, hep birlikte karşılaştığımız veya karşılaşabileceğimiz sorunlar hakkında en doğru bilgiyi ilk ağızdan almak adına çok önemli bir toplantı gerçekleştiriyoruz” dedi.


Sağlık sektörünün zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Uzer, “Vatandaşlarımızın sürdürülebilir sağlık hizmetinden faydalanabilmesi için canla başla çalışıyoruz ancak sürdürülebilir finansmanda çok önemli" diye konuştu.


SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat ise bu toplantılarla amaçlarının bir araya gelerek çözüm odaklı hizmet sunmak, verimliliği artırmak ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyede sağlamak olduğunu belirterek, “Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin var olması ve çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakabilmek için kayıt dışılığın önlenmesi çok önemli” dedi.


Canbolat’ın sunumunun ardından Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Uz. Dr. Hasan Doğan da katılımcılarla SUT ile ilgili güncel bilgiler paylaştı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:49
  1. doğa

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