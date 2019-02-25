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SGK teşviki Resmi Gazete’de yayınlandı

Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayhan Tozan, SGK yeni teşvikinin resmi gazetede yayımlandığı söyledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:36
SGK teşviki Resmi Gazete’de yayınlandı

Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayhan Tozan, SGK yeni teşvikinin resmi gazetede yayımlandığı söyledi.


İl Müdürü Tozan yaptığı açıklamada, “1 Şubat ve 30 Nisan tarihleri arasında iş yerlerinde 2018 yılı Ocak ile Aralık ayları döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dahil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:36
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