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SGK sayıyı resmen artırdı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı! Hangi meslekler erken emeklilikten faydalanabilecek?

SGK, yıpranma hakkından yararlanan mesleklerin sayısını, geçtiğimiz günlerde 45’e çıkardı. Artık birçok meslek grubu, yıpranma hakkı nedeniyle erken emeklilik hakkından faydalanabilecek.

02 Ekim 2019 Çarşamba 10:11
SGK sayıyı resmen artırdı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı! Hangi meslekler erken emeklilikten faydalanabilecek?

Kamuoyunda “yıpranma hakkı” olarak ifade edilen fiili hizmet süresi zammına ilişkin olarak SGK geçtiğimiz günlerde önemli bir adım attı ve bu süreden faydalanan meslek kuruluşlarının sayısını artırdı. Kurşun-arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, madenlerde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlar başta olmak üzere yararlanan meslek sayısı 45’e çıktı.

Maden işçileri 43'ünde emekli olacak

Madenlerde çalışan işçilerin emeklilik yaşını 55’ten 50’e indirirken, izinde geçirdikleri süreler tatiller de yıpranmaya dahil ediliyor. Böylece madenciler 43 yaşında emekli olabiliyor.

Sadece madende çalışanlara 180 günlük süre veriliyor

Yasa uyarınca tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara yıpranma hakkı (fiili hizmet süresi zammı) veriliyor. Yasa kapsamındakilere 360 güne karşılık 60 ile 90 gün ilave ediliyor. Madenlerde çalışanlar için bu süre 180 güne çıkıyor. Bu süre hem prim gününe ekleniyor, hem de emeklilik yaşından düşülüyor. Madencilikte en az 5 yıl, diğer meslek gruplarında ise en az 10 yıl çalışmış kişiler erken emeklilik hakkı kazanıyor.

Kimler erken emekli olabilecek?

Yıpranma hakkından, kurşun ve arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde, alüminyum, demir-çelik, döküm ve asit üretimi fabrikalarında, Emniyet, MİT, basın ve gazetecilikte çalışanların yer aldığı 45 meslek grubu yararlanıyor. İşte o meslek gruplarının detayları…

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 10:11
  1. SGK
  2. Erken Emeklilik
  3. erken emeklilikten faydalanacak meslekler

YORUM YAZ

  • mutmainemutmaine14 dk önce
    Gereksiz olanlarıda var, bazıları milleti YIPRATIYOR..hak edeni çok az
  • Ya politikacilarYa politikacilar15 dk önce
    Onlarda çok yıpranıyor. Herzaman farklı yalanlar bulup meydanda fenayı üyeleri kolay bif iş mi?
  • cnc tornacisicnc tornacisi15 dk önce
    cnc operatörū yokmus tühh
  • BurdurluBurdurlu18 dk önce
    son madde hariç güzel.
  • eyupeyup24 dk önce
    Vekiller yine kendilerini unutmamislar.
  • GülsanköseGülsanköse30 dk önce
    Lütfenbankadaçalışanlarıda bu listeyealınmalı

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