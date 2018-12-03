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SGK prim ödemesi geri alma nasıl yapılır? SSK toplu para almak için neler yapılır?

SGK’ya ödenen primleri geri alma nasıl yapılır?Hiç bir çalışanın SGK’ya ödedikleri primler boşa gitmiyor. Emeklilik için yaşı doldurmasına rağmen primlerini tamamlayamayan ve tamamlama ihtimali bulunmayan sigortalılar, ödedikleri parayı SGK’dan toplu olarak geri alabilirler...

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:10
SGK prim ödemesi geri alma nasıl yapılır? SSK toplu para almak için neler yapılır?

SGK’ya ödenen primleri geri alma nasıl yapılır?  Hiç bir çalışanın SGK’ya ödedikleri primler boşa gitmiyor. Emeklilik için yaşı doldurmasına rağmen primlerini tamamlayamayan ve tamamlama ihtimali bulunmayan sigortalılar, ödedikleri parayı SGK’dan toplu olarak geri alabilirler...

SGK bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor. Toplu parayı alabilmek için 2 şart gerekiyor.

Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak.

Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.

Çalışanların emekli olabilmeleri için belli gün sayısında prim ödemeleri gerekiyor. Bunun yanında yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri lazım. Bazı sigortalılar yeterli çalışma imkanı bulamadıkları için gereken prim gününü dolduramıyor. Bu sigortalıların emekli olmaları için sistem askerlik, doğum borçlanması gibi imkanlar da sunuyor.

SGK prim ödeme iadesi için başvurular nasıl yapılır?

Parayı talep etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) dilekçe ile başvurmak gerekiyor. SGK, bu işlemi kendiliğinden yapmıyor. O yüzden mutlaka dilekçe ile başvuruluyor. Kurum, durumu inceleyip şartları taşıdığınızda geri ödeme yapıyor. Eski SSK’lılar (4A) için 2008’den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008’den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağkurlular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor.

İhya sistemi nedir?

Sağlık için ödenen primler (GSS) ve yapılan doğum, askerlik gibi borçlanmalar geri iade edilmiyor. Toplu para alanlarda emeklilik için her şey bitmiş olmuyor. Paranızı aldıktan sonra çalışmaya başlarsanız, bu kez ‘ihya’ sistemi devreye giriyor. Parasını aldığınız prim günlerinizi yeniden ödeyerek mevcut primlerinize ekleyebiliyorsunuz. Bu ödemelerde SGk geçmişten bugüne kadar geçen zaman için bir faiz işletmiyor. ancak yatırdığınız primler güncelleme katsayısına göre yeniden belirlenip miktardaki düşüşler gideriliyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:10
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