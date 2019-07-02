SGK İl Müdürü Uçar’dan Başkan Gültekin’e ziyaret Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Erzincan İl Müdürü Orhan Uçar, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin’i makamında ziyaret etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Erzincan İl Müdürü Orhan Uçar, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette SGK İl Müdürü Orhan Uçar Başkan Gültekin’e çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

Başkan Lokman Gültekin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Uçar’a teşekkür etti.

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