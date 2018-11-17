SGK e-Devlette Türkiye birincisi
İnternet ortamında işlem yapmak ve bilgi almada zaman kaybını önleyen e-devlet sisteminde en çok ilgi gören uygulamaların içerisinde SGK uygulamaları ilk sırada yer alıyor.17 Kasım 2018 Cumartesi 10:20
Vatandaşa büyük kolaylık sağlayan, kamu kurum ve kuruluşlarına gitmeden internet ortamından işlem yapmak ve bilgi almada zaman kaybını önleyen e-devlet sistemi, yoğun ilgi görüyor. Vatandaşın e-devlet uygulamasında en çok işlem gören uygulamaların başında ise SGK uygulamaları geliyor. Gelecek kaygısı taşıyan çalışanlar, e-devlet uygulamasında en çok Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamalarını kullanırken, SGK uygulamaları e-devlet sistemi üzerinde 1. sırada yer alıyor.
Çalışan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi de emekli olacakları tarih. Bu sorunun yanıtı da e-devlet sistemi üzerinden SGK’nın uygulamalarında yer alıyor. E-devlet sisteminde 116 adet aktif uygulaması olan SGK’nın, 2017 yılında 427 milyon 871 bin 092 kişi ziyaret ederek, tıklanma oranı yüzde 28,74’e ulaştı. SGK’nın e-devlet üzerinde en çok kullanılan uygulamalarının başında ise çalışanların hizmet dökümleri yer alıyor. Çalışanlar, işverenin SGK primini ödeyip ödemediğini, SGK sicil numaralarını, toplam prim gün sayısının kontrolünü buradan sağlayabiliyorlar.
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