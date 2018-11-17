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SGK e-Devlette Türkiye birincisi

İnternet ortamında işlem yapmak ve bilgi almada zaman kaybını önleyen e-devlet sisteminde en çok ilgi gören uygulamaların içerisinde SGK uygulamaları ilk sırada yer alıyor.

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:20
SGK e-Devlette Türkiye birincisi

Vatandaşa büyük kolaylık sağlayan, kamu kurum ve kuruluşlarına gitmeden internet ortamından işlem yapmak ve bilgi almada zaman kaybını önleyen e-devlet sistemi, yoğun ilgi görüyor. Vatandaşın e-devlet uygulamasında en çok işlem gören uygulamaların başında ise SGK uygulamaları geliyor. Gelecek kaygısı taşıyan çalışanlar, e-devlet uygulamasında en çok Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamalarını kullanırken, SGK uygulamaları e-devlet sistemi üzerinde 1. sırada yer alıyor.

Çalışan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi de emekli olacakları tarih. Bu sorunun yanıtı da e-devlet sistemi üzerinden SGK’nın uygulamalarında yer alıyor. E-devlet sisteminde 116 adet aktif uygulaması olan SGK’nın, 2017 yılında 427 milyon 871 bin 092 kişi ziyaret ederek, tıklanma oranı yüzde 28,74’e ulaştı. SGK’nın e-devlet üzerinde en çok kullanılan uygulamalarının başında ise çalışanların hizmet dökümleri yer alıyor. Çalışanlar, işverenin SGK primini ödeyip ödemediğini, SGK sicil numaralarını, toplam prim gün sayısının kontrolünü buradan sağlayabiliyorlar.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 10:20
  1. e-devlet sistemi
  2. SGK uygulamaları
  3. SGK
  4. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
  5. SGK primi

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