SGK duyurdu! 21 Haziran'a kadar uzatıldı
Sağlık hizmet sunucularının 2019 Mayıs dönemi için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresinin 21 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirildi.02 Haziran 2019 Pazar 19:14
Sağlık hizmet sunucularının 2019 Mayıs dönemi için SGK'ye teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresi 21 Haziran'a kadar uzatıldı
SGK Basın ve Halka ilişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla sağlık hizmet sunucularının 2019 Mayıs donemi için SGK'ye teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresinin 21 Haziran'a kadar uzatıldığı kaydedildi.
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