SSK Bağ Kur Emekli Sandığı emekli maaşım bağlandı mı nasıl öğrenebilirim?

Emekli olmak her vatandaşın en büyük arzusudur. Yıllarca çalışıp primini dolduran emekli adayları, emeklilik başvurusunu nasıl ve nereye yapacak? Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar emeklilik başvurusunda bulunması durumunda emeklilik maaşının ne zaman bağlanacağını merak etmekte. SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı emeklileri emeklilik başvurusu için nereye başvurulur ve emekli maaşının bağlandığı nasıl öğrenilir? İşte emeklilik maaşları ve emekli olmayı bekleyen vatandaşların için detaylı bilgiler…

Emeklilik öncesi tüm işlemlerinizin tamamlandığınıza eminseniz aşağı bölümde size sunduğumuz bağlantıyı kullanarak e-Devlet sistemi üzerinden emekli maaşınızın bağlanıp bağlanmadığını sorgulayarak hızlıca son durumunu görebilirsiniz. Maaş bağlanması süresi genelde ortalama 1-3 ay arasında tamamlanmaktadır.

SGK emekli maaşım bağlandı mı nasıl öğrenebilirim?

Alt kısımdaki bağlantıdan e-Devlet sistemine kimlik ve şifrenizle giriş yaptıkdan sonra doğrudan sizi sorgulama ekranına yönlendirecektir.

- E devlet üzerinden e hizmetler bölümünden Sosyal Güvenlik Kurumu bölümüne girin,

- SSK emekli maaşı için 4A hizmetleri/4A aylık bilgisi

- Bağ Kur emekli maaşı için 4B hizmetleri/4B emekli aylık bilgisi

- Emekli sandığı emekli maaşı için 4C Hizmetler/4C emekli aylık bilgisi menülerinden size uygun olan birinden sorgulama işlemi yaparak emekli maaşınızın yapıt yatmadığını öğrenebilirsiniz.

Emekli Maaşım Bağlandımı Öğrenmek için Tıklayınız

Emekli maaşım bağlandı mı sorusunun cevabını iliniz veya ilçenizde bulunan SGK Müdürlüğüne giderek şahsen başvuruda bulunarak kendinize emekli maaşının bağlanıp bağlanmadığını öğrenebilirsiniz. Hatta gidemeyecek bir durumunuz varsa SGK merkezine telefonla ulaşıp emeklilik işlemlerinizin ne durumda olduğunu öğrenebiliyorsunuz.