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SGB’den Başkan Alemdar’a hayırlı olsun ziyareti

Sakarya Gazeteciler Birliği(SGB) üyeleri Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

03 Mayıs 2019 Cuma 17:37
SGB’den Başkan Alemdar’a hayırlı olsun ziyareti

Sakarya Gazeteciler Birliği(SGB) üyeleri Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Serdivan Belediye Başkanı seçilen Yusuf Alemdar’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette SGB Başkanı Zeki Aydıntepe, MGF ve SGB Başkanvekili Müjdat Çetin, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü ve SGB Yönetim Kurulu Üyesi Salih Yalçıntaş, İHA Bölge Müdürü ve SGB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Çorbacı, Ekrem Ürdüç, Engin Arapoğlu, Ahmet Kaya ve SGB üyesi gazeteciler yer aldı.



“Basının desteği”


Serdivan’a yapılan hizmetlerde basın mensuplarının da büyük pay sahibi olduğunu dile getiren ve ziyaretlerinden ötürü Başkan Aydıntepe ile SGB yöneticilerine teşekkür eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “ Serdivan’a yaptığımız her hizmette desteğinizi arkamızda hissettik. Siz değerli basın mensuplarının güzel hizmete olan bu hassasiyetiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bundan önceki dönemlerde olduğu gibi önümüzdeki beş yıllık süreçte de ilçemizi vatandaşlarımızla birlikte yönetmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“Cazibe merkezi”


İlçe sınırları içerisinde 49 bin öğrencinin yaşadığını ifade eden Başkan Alemdar, “Serdivan’ı hayata geçirdiğimiz projelerle cazibe merkezi ve tercih edilen bir ilçe haline getirdik. İlçemiz şehrimizin gözbebeği oldu. Yeni dönemde de vizyon projelerle gelişimini sürdüren bir Serdivan olacak. Seçim öncesinde açıkladığımız projelerimizi hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.



“Özverili çalışma”


31 Mart yerel seçimlerinde ilçe teşkilatı ile birlikte özverili bir çalışmaya imza attıklarını ifade eden Alemdar, “Farklı dinamikleri olan hareketli bir ilçede yaşıyoruz. Seçimlerde sokak bazlı çalışmalar yaptık. Tüm seçmenlerimize ulaşmaya çalıştık. Seçim sonrasında da bu çalışmalarımız devam ediyor. 16 bin vatandaşımız sandığa gitmedi. Bu ciddi bir rakam, sebepleri araştırıyoruz. Bizden kaynaklanan bir sorun ise bunun çözümü için gerekli adımları atacağız” dedi.



“Ruhsat vermiyoruz”


Serdivan sınırları içerisinde 72 metrekarenin altında konut yapılmasına izin vermediklerini söyleyen Başkan Alemdar, “Bizim aile yapımıza göre 72 metrekarenin yani 2+1 bir konutun altında yaşam olmayacağı için izin vermiyoruz. Bununla ilgili meclis kararı aldık. Ticari alanda daha düşük metrekarelere ruhsat veriyoruz ancak yaşam alanlarına izin vermiyoruz. Tepkiler oluyor ancak ticari alanla konutu mukayese edemeyiz” diye konuştu. Başkan Alemdar meclis kararı ile ilçe sınırları içerisinde alkollü mekanlara yıllardır ruhsat vermediklerini de sözlerine ekledi.



“Mutluluk duyarız”


Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getiren SGB Başkanı Zeki Aydıntepe, yeni dönemin Başkan Alemdar ve Serdivan’a hayırlı olmasını diledi. SGB Başkanı Aydıntepe, “ Sakarya basını olarak şehrimize yapılacak olan her güzel işin arkasında durmaktan mutluluk duyuyoruz. Serdivan’ın gelişmesine katkı sağlayacak her türlü projede SGB üyesi gazetecilerin yanınızda olacağınızdan emin olabilirsiniz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 17:37
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