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SGB Ankara’da ziyaretlerde bulundu

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe ile yönetim kurulu üyeleri Başkent Ankara’da ziyaretlerde bulundu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:13
SGB Ankara’da ziyaretlerde bulundu

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe ile yönetim kurulu üyeleri Başkent Ankara’da ziyaretlerde bulundu.


SGB Başkanı Zeki Aydıntepe ile yönetim kurulundan Müjdat Çetin, Salih Yalçıntaş ve İbrahim Çorbacı Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ı makamında ziyaret etti. Atalay, Sakarya için her zaman elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Merkezi’ndeki makamında ağırladığı SGB heyeti ile şehre yönelikdeğerlendirmeden sonra, “Sakarya’nın her konuda hizmet alması için milletvekili arkadaşlarımız ile gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da geçmişte olduğu gibi daha fazla ilimizde vatandaşlarımızla iç içe olmaya çalışacağım” dedi. Yavuz ile SGB Heyeti sonrasında TOKİ Başkanı Ömer Bulut’u ziyarette bulunarak Sakarya Basın Sitesi’ne yönelik gelişmeleri değerlendirdiler.



Milletvekili Atabek


SGB Heyeti’ni TBMM’de ağırlayan AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya’nın her sorununun takipçisi olduğunu vurgulayarak, “Sakarya’da tarafıma iletilen kamu yararına her sorunun takipçisiyim. Bunun için takip defteri oluşturdum. Sakarya basını bir anlamda bizim için de bir rehber. Basında çıkan sorunların da çözümü içinde gerekeni yapıyoruz” dedi. SGB Başkanı Zeki Aydıntepe Başkent Ankara’da önemli yerlerde Sakaryalılar’ı görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Genel Başkanlarımız, milletvekillerimiz ve TOKİ Başkanımıza gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:13
  1. doğa

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