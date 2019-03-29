Sezonun son dev turnaları yakalandı

Elazığ’da Keban Baraj Gölü’nde avlanma yasağı öncesi sezonun son iki dev turnası yakalanarak, tezgahlarda yerini aldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da su ürünleri av yasağı 1 Nisan’da başlıyor. Av yasağının başlamasına günler kala Keban Baraj Gölü’ne açılan balıkçılar, sezonun son dev turnalarını yakaladı. Yakalanan 1 metre 30 santim uzunluğundaki 54 ile 47 kilogram ağırlığındaki balıklar, kapalıçarşıda bulunan balıkçı tezgahında yerini aldı. Kilosu 30 TL’den satılan turnalara balıkçı Ramazan Erdoğan, ’al yazmalım’ ve ’küçükhanım’ ismini verdi. Bu yıl bereketli bir sezon geçiren balıkçılar, çeşit çeşit balıkların tezgahlarda yer almasını sağladı.

Gece Keban Baraj Gölü’nde 47 ve 54 kilogram ağırlında iki tane turna yakaladıklarını belirten Ramazan Arslan, “Sezonun son dev balıklarıdır. Yanlarında 10 kiloluk balıkları da geldi. 1 Nisan tarihinde yerli balık son bulacak. Gelen müşterilerimiz bunları derin dondurucuda saklayabilirler. 1 Temmuz’a kadar yerli balık yasağı başlıyor" dedi.

Yakaladıkları balıkların boylarının 1 metre 30 santim olduğuna değinen Arslan, kilogramını 30 liradan satışa çıkardıklarını aktardı.

Elazığ’ın balıklarının büyük olduğunu belirten müşterilerden Sait Kılınç, uzun süredir böyle büyük balık göremediklerini kaydetti.

Turnanın Keban Baraj Gölü’nden çıktığını dile getiren müşterilerden Mustafa Arslan ise, turnanın kuzu etinden daha lezzetli olduğunu dile getirdi.