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Giresunspor bu sezon hedefine ulaşamadı

Bu sezon en kötü play-off hedeflediklerini ancak bu hedefin çok gerisinde kaldıklarını söyleyen Giresunspor asbaşkanı Kazancıoğlu, Gaziantepspor maçını da kazanıp ligi 3 puanla sonlandırmak istediklerini belirtti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:30
Giresunspor bu sezon hedefine ulaşamadı

1. Lig'de mücadele eden Yeşil-Beyazlı Karadeniz ekibinin asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon istedikleri hedefe ulaşamadıklarını belirtti.

"EN KÖTÜ PLAY-OFF HEDEFLİYORDUK"

Sezona iyi başlamalarına rağmen iyi şekilde bitiremediklerini dile getiren Kazancıoğlu, "En kötü play-off hedefliyorduk ancak bunun da dışında kaldık. Enteresan şekilde puanlar kaybettik, olmamız gereken yerin çok gerisinde kaldık. Bunun için üzgünüz." diye konuştu.

Kazancıoğlu, bu hafta oynanacak müsabakalarla 1. Lig'de normal sezonun tamamlanacağını hatırlatarak, "Son hafta Gaziantepspor maçını kazanıp ligi 3 puanla sonlandırmak istiyoruz. Bir süre sonra da yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:30
  1. Gaziantep
  2. Mehmet Kazancıoğlu
  3. Giresunspor
  4. Spor Toto 1. Lig

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