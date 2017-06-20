Sezonu Evora İzmir’le açacaklar

Emlak Konut GYO’nun İzmir Alsancak’taki arazisi ihalesi 20 haziran 2017’de yapılmış ve gelir paylaşımı usulüne göre ihaleyi 1 milyar 672 milyon Liralık hasılat teklifi ve yüzde 35 Emlak Konut payı ile Teknik Yapı ve Halk GYO ortaklığı kazanmıştı. İki ayrı parselden oluşan toplam 47 bin metrekarelik arsa üzerinde konut, ticaret ve turizm alanlarından meydana gelecek karma projenin adı Evora İzmir olarak açıklandı.

Evora İzmir projesinde; gelecek hafta Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, Halk GYO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Yarız ve Halk GYO Genel Müdürü Doç. Dr. Feyzullah Yetgin ev sahipliğinde düzenlenecek basın toplantısıyla sektör temsilcilerine ve yatırımcılara tanıtılmasının ardından ön talep toplama süreci başlayacak.