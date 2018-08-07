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Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal Brunson yorumu

Terör soruşturmasında tutuklanan Amerikalı papazın durumunu değerlendiren CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Brunson hakkındaki iddiaları "saçma sapan" olarak nitelendirdi.

07 Ağustos 2018 Salı 09:47

Amerikalı papaz Andrew Brunson'un terör soruşturmasında tutuklanması Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu.

Amerika küstah tehditlerle Türk yargısına istediğini yaptırmaya kalksa da papaz Brunson ev hapsinde tutulmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken CHPİstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Amerikalıların istediği yönde açıklamalarda bulundu.

"SERBEST BIRAKILSIN"

Papaz Brunson'un bir an önce serbest bırakılmasını isteyen CHP'li vekil, "Adam 2 yıldır tutuklu. Saçma sapan iddialar var. Avukatlarını tanıyorum, benim arkadaşlarım. Saçma sapan iddialar var.." dedi.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 09:47
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