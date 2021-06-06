Sezgin Baran Korkmaz ne iş yapıyor? Sezgin Baran Korkmaz nerede?
Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker yayınladığı videolarda sık sık Sezgin Baran Korkmaz’ın ismini sık sık gündeme getirmekte. Peki Sezgin Baran Korkmaz ne iş yapıyor? Sezgin Baran Korkmaz nerede?
Sezgin Baran Korkmaz 7 Kasım 1977 tarihinde Kars’ta dünyaya geldi. SBK Holding ve SBK Vakfının kurucu başkanıdır. Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Unico Sigorta, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Hexagon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ürosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne Sarl şirketlerinin sahibidir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, uluslararası kara para aklama suçlamasıyla aranmaktadır. Türkiye'deki şirketlerine ve tüm mal varlığına mahkeme tarafından el konulmuştur. Amerika'nın Utah Eyaleti'nde vergide sahtecilik yapmaktan ceza almış bir şirketle de ilişkisi mevcuttur. 5 Aralık 2020'de Türkiye'yi karısı ile beraber terk etmiştir.