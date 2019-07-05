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Sezgin Adıgüzel’le“Makyaj Atölyesi Günleri”

Güzelliğine önem veren ve makyaj tekniklerinde en son trendleri takip etmek isteyen Samsunlu kadınlar, makyaj yapmanın inceliklerini, Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde, dünya rekortmeni Sezgin Adıgüzel’den öğrenecekler.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:21
Sezgin Adıgüzel’le“Makyaj Atölyesi Günleri”

Güzelliğine önem veren ve makyaj tekniklerinde en son trendleri takip etmek isteyen Samsunlu kadınlar, makyaj yapmanın inceliklerini, Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde, dünya rekortmeni Sezgin Adıgüzel’den öğrenecekler.


Dünyaca ünlü kozmetik markalarını bünyesinde bulunduran Türkiye’nin bir kozmetik firması iş birliğinde düzenlenecek ‘’Makyaj Günleri Atölyesi”, 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar günlerinde ziyaretçilerini konuk edecek. “Makyaj Atölyesi Günleri” güzelliğine düşkün kadınları buluşturacak.


Dünya rekortmeni Guiness Makyaj Rekortmeni Sezgin Adıgüzel, Samsunlu kadınlara yüz şekline göre makyaj yapmanın inceliklerini anlatmanın yanı sıra, ciltlerine hangi ürünlerin uygun olacağı konusunda önerilerde bulunacak.


Samsun Piazza’nın 3’ncü katında kurulacak Makyaj Atölyesinde, seçkin dünya markalarının ürünleriyle makyaj uygulaması yapılacak olan etkinlik hafta sonu tüm gün devam edecek.


Güzel olmanın sırlarını uygulamalı olarak öğrenecek olan Samsunlu kadınlar, Piazza Club formunu doldurduktan sonra atölyeden ücretsiz faydalanabilecekler.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:21
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