Sezer’in rektörü genelge takmıyor Rektörden işgüzarlık

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre ek yerleştirmeden faydalanmak isteyen üniversite adayı A.G., başörtülü olduğu gerekçesiyle üniversite binasına alınmadı. A.G. haksız-hukuksuz yasak dolayısıyla ek yerleştirme tercihini yapamadan geri döndü. YÖK Başkanı’nın İstanbul Üniversitesi’ne gönderdiği başörtü genelgesinden sonra büyük ümitlere kapılan öğrenciler hâlâ bazı üniversitelerde derslere başörtülü giremezken, Aksaray Üniversitesi’ne “Ek yerleştirme” başvurusu için gelen “örtülü vatandaş” içeri alınmadı.



ÜNİVERSİTE ADAYINA İŞGÜZAR BASKI



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre ek yerleştirmeden faydalanmak isteyen A.G., başörtülü olduğu gerekçesiyle üniversite binasına alınmadı. Duruma tepki gösteren üniversite adayı A.G., “Ben üniversitenin öğrencisi değilim. Ben sadece ek yerleştirme başvurusu yapmak için hizmet almak isteyen bir vatandaşım. Aksaray Üniversitesi’nin yasağı üniversite öğrencisi olsun-olmasın her başörtülüye uygulamasını protesto ediyorum” dedi. Üniversite adayı A.G., Aksaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu girişinde önüne çıkan yasak dolayısıyla ek yerleştirme tercihini yapamadan geri döndü.



“BAŞINI AÇMAZSAN GİREMEZSİN”



Güvenlik görevlileri tarafından Meslek Yüksekokulu girişinde engellenmesine bir anlam veremediğini anlatan üniversite adayı, özel güvenlik görevlilerinin kendisine ‘Kusura bakmayın, sizi içeri alamıyoruz. Verilen talimatları uygulamak zorundayız. Buraya girmeniz için başınızı açmanız gerekiyor, aksi taktirde içeri giremezsiniz’ dediğini söyledi. Yeni Akit’e konuşan Eğitim Bir-Sen Aksaray Şube Başkanı Mahmut Arslan, A.N. Sezer tarafından atanan Üniversite Rektörü Necdet Sağlam hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. YÖK’ün genelgesine ve toplumsal uzlaşmaya karşın birilerinin halen yasağı sürdürme gayreti içinde olduğunu vurgulayan Arslan, “Durumdan vazife çıkaranlar üniversitelere öğrencileri örtü ile almayı bırakın, artık kayıt olmaya gelenlere de zulüm ediyorlar. Bu çağda böyle bir haksız uygulamayı savunanlar ve uygulananları kınıyoruz. Bu hamleler toplumsal uzlaşmayı bozmaya yönelik provokasyonlardır” dedi.



SEZER’İN REKTÖRÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



“Kimsenin yasağı sürdürmeye hakkı yoktur” diyen Arslan, “YÖK genelgeyle konuya açıklık getirerek uygulamanın hukuksuz olduğunu bildirmiştir. Söz konusu genelgeye ve açıklamalara rağmen öğretim görevlisi suç işleyerek yasakta direnmiştir. Biz de hukukçularımız aracılığıyla haksız yasağı sürdüren Sağlam hakkında suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu. A.G., “Ben üniversitenin öğrencisi değilim. Ben sadece ek yerleştirme başvurusu yapmak için hizmet almak isteyen bir vatandaşım. Aksaray Üniversitesi’nin yasağı üniversite öğrencisi olsun-olmasın her başörtülüye uygulamasını protesto ediyorum” dedi.