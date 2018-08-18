Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti! Sezercik filmlerinin Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin vefat etti Şişko Nuri kaç yaşında öldü hastalığı neydi ?

Sezercik filmlerinin Şişko Nurisi olarak bilinen Sıktı Sezgin Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 69 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Peki Sıtkı Sezgin kimdir?

YEŞİL ÇAM'IN ŞİŞKO NURİ'Sİ SITKI SEZGİN KİMDİR?

Sıtkı Sezgin veya Şişko Nuri lakaplı sanatçı 1949’da Samsun’da doğdu.Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin; On Küçük Şeytan, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Sihirli Cüceler, Bağrımdaki Ateş, Hesap Günü ve Adile Teyze isimli filmlerde rol aldı. 17 Ağustos Gölcük depreminde evini kaybetti. Sinemayı bıraktıktan sonra memleketi Samsun'a dönen oyuncu Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdürüyordu.

ŞİŞKO NURİ'NİN OYNADIĞI FİLMLER

Ayşecik ve Sihirli Cüceler (1971)

Hayat Sevince Güzel (1971)

Öksüzler (1973)

Ah Dede Vah Dede (1976)

Sevgili Dayım (Tarık ın Bisikletini Kaçırdığı Çocuk) – 1977

Adile Teyze (1982)

Nikah Masası (1984)

Alman Avrat 40 Bin Mark (1988)

Alman Avrat’ın Bacısı (1990)